Malezya'nın Ladang Lamag Sungai Pin Kinabatangan bölgesinde meydana gelen olay, duyanları dahi tedirgin ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre nehirdeki su seviyesinin yükselmesinin ardından Abdul Kadir adlı bir köylü, alçak köprü üzerinden nehrin ortasına doğru yürümeye başladı.
Abdül Kadir'in köprünün ortasına geldiği sırada zıpkın gibi fırladığı iddia edilen bir timsahın, adamı da alıp kayıplara karıştığı aktarıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler ise talihsiz adamı bulmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Ekipler, uzun süren çalışmaların ardından nehrin kenarındaki bir bölgede Abdül Kadir'in kemiklerine ulaştı. Talihsiz adamın ikiye ayrıldığı görüldü. Ekipler şimdi her yerde katil timsahı arıyor.
Son Dakika › Dünya › Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah, dişlerini geçirdiği Abdül Kadir adlı adamın omuriliğini ikiye ayırdı - Son Dakika