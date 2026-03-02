Neler oluyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Neler oluyor?

Neler oluyor?
02.03.2026 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misillemede 560 Amerikan askerinin öldüğünü ya da yaralandığını iddia ederken, ABD Merkez Komutanlığı saldırılarda hiçbir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Kriz sürerken Trump'ın Hegseth'e bağırırken görüldüğü fotoğrafın olayla bağlantılı olduğu iddiası da büyük ses getirdi.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine ve bölgedeki tankerlere yönelik misilleme saldırılarında yaklaşık 560 Amerikan askerinin öldüğünü ya da yaralandığını öne sürdü. ABD Merkez Komutanlığı ise iddiaları kesin bir dille reddetti ve saldırılarda hiçbir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

İRAN'DAN BAHREYN VE KUVEYT VURGUSU

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından karşılık verdiklerini belirtti. Açıklamada, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerinin hedef alındığı, ayrıca Körfez'deki bazı tankerlerin de saldırılardan etkilendiği ifade edildi. İran tarafı, bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 560 ABD askerinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını iddia etti.

Tahran yönetimi, söz konusu saldırıları "meşru savunma" kapsamında değerlendirdi ve bölgedeki Amerikan askeri varlığını doğrudan hedef aldığını vurguladı.

ABD: SIFIR CAN KAYBI, MİNİMAL HASAR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın açıklamasına kısa sürede yanıt verdi. Komutanlık, saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini ya da yaralanmadığını açıkladı. Yetkililer, bazı tesislerde sınırlı ve minimal düzeyde maddi hasar oluştuğunu, operasyonel kapasitenin etkilenmediğini belirtti.

ABD tarafı, İran'ın verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu ve kamuoyunu "dezenformasyona karşı dikkatli olmaya" çağırdı. Öte yandan ABD kaynakları, daha önce üç Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini ancak bu ölümlerin İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları sürecinde yaşandığını, son misilleme saldırılarıyla bağlantılı olmadığını ifade etti.

TRUMP VE HEGSETH FOTOĞRAFI ÜZERİNDEN YENİ İDDİA

Gerilimin tırmandığı süreçte eski ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ait olduğu belirtilen bağırış çağırışlı bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı hesaplar, fotoğrafın son kriz toplantısında çekildiğini ve İran saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak fotoğrafın ne zaman ve hangi bağlamda çekildiğine dair resmi bir doğrulama yapılmadı. ABD'li yetkililer, görüntünün mevcut saldırılarla bağlantısına ilişkin herhangi bir açıklama paylaşmadı. Uzmanlar, kriz dönemlerinde eski ya da bağlamından koparılmış görsellerin dolaşıma sokulabildiğine dikkat çekti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın yüksek kayıp iddiası ile ABD'nin "sıfır can kaybı" açıklaması arasındaki sert çelişki, iki ülke arasındaki bilgi savaşını da gözler önüne serdi. Körfez'de askeri hareketlilik artarken, uluslararası kamuoyu taraflardan gelecek yeni ve somut kanıtları bekliyor. Taraflar karşılıklı açıklamalarla pozisyonlarını netleştirirken, bölgedeki askeri ve diplomatik tansiyon yüksek seviyesini koruyor.

Diplomasi, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Neler oluyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

05:49
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
05:12
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 06:08:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Neler oluyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.