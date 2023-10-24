Gazze'deki bir hastanede son durumu aktaran gazetecinin, "Neler yaşadığını anlatır mısın?" diye sorduğu adam ağlayarak, "Sana neyi anlatayım? Kızın anne ve babası şehit oldu. Ben ona bunu nasıl söyleyeyim?" yanıtını verdi.
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na hava bombardımanıyla karşılık veren İsrail ordusu, o tarihten bu yana katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef alırken, yakıt sıkıntısı nedeniyle sistemin çöktüğü şehirdeki hastanelerde insanlık dramı yaşanıyor
Gazze'deki bir hastanede son durumu aktaran bir gazeteci, "Neler yaşadığını anlatır mısın?" diye sorduğu adamın verdiği yanıt hüzne boğdu. Gözyaşları içinde olan adam, yanındaki kız çocuğunun anne ve babasının hayatını kaybettiğini, bunu küçük kıza nasıl söyleyeceğini bilmediğini söyledi. Adam, Sana neyi anlatayım? Kızın anne ve babası şehit oldu. Ben ona bunu nasıl söyleyeyim?" diye konuştu.
Adamı yanındakiler sakinleştiremedi. Uzun süre ağlayan adam bir anda yere düşerek bayıldı.
Son Dakika › Dünya › Gazzeli adamdan ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' sorusuna kahreden yanıt: Kızın anne ve babası şehit oldu, ben ona bunu nasıl söyleyeyim? - Son Dakika