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Gazzeli adamdan ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' sorusuna kahreden yanıt: Kızın anne ve babası şehit oldu, ben ona bunu nasıl söyleyeyim? - Son Dakika

Gazzeli adamdan ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' sorusuna kahreden yanıt: Kızın anne ve babası şehit oldu, ben ona bunu nasıl söyleyeyim?

Son Güncelleme: 25.10.2023 00:04

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşananları hastaneden canlı yayınla aktaran muhabirin, ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' diye sorduğu adamdan aldığı yanıt hüzne boğdu. Gözyaşları içinde olan adam, ''Sana neyi anlatayım? Kızın anne ve babası şehit oldu. Ben ona bunu nasıl söyleyeyim?'' dedi.

Gazze'deki bir hastanede son durumu aktaran gazetecinin, "Neler yaşadığını anlatır mısın?" diye sorduğu adam ağlayarak, "Sana neyi anlatayım? Kızın anne ve babası şehit oldu. Ben ona bunu nasıl söyleyeyim?" yanıtını verdi.

GAZZE'DEKİ HASTANELERDE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na hava bombardımanıyla karşılık veren İsrail ordusu, o tarihten bu yana katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef alırken, yakıt sıkıntısı nedeniyle sistemin çöktüğü şehirdeki hastanelerde insanlık dramı yaşanıyor

"ANNE VE BABASI ŞEHİT OLDU, BUNU ONA NASIL SÖYLEYEYİM?"

Gazze'deki bir hastanede son durumu aktaran bir gazeteci, "Neler yaşadığını anlatır mısın?" diye sorduğu adamın verdiği yanıt hüzne boğdu. Gözyaşları içinde olan adam, yanındaki kız çocuğunun anne ve babasının hayatını kaybettiğini, bunu küçük kıza nasıl söyleyeceğini bilmediğini söyledi. Adam, Sana neyi anlatayım? Kızın anne ve babası şehit oldu. Ben ona bunu nasıl söyleyeyim?" diye konuştu.

DAYANAMAYIP BAYILDI

Adamı yanındakiler sakinleştiremedi. Uzun süre ağlayan adam bir anda yere düşerek bayıldı.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazzeli adamdan ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' sorusuna kahreden yanıt: Kızın anne ve babası şehit oldu, ben ona bunu nasıl söyleyeyim? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazzeli adamdan ''Neler yaşadığını anlatır mısın?'' sorusuna kahreden yanıt: Kızın anne ve babası şehit oldu, ben ona bunu nasıl söyleyeyim? - Son Dakika
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