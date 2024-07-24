Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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Dünya

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı

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Nepal'de Saurya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kalkış yaparken pistten çıkıp patladı ve 18 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 17 teknisyen ve iki mürettebat arasından sadece pilot hayatta kaldı. Kaza sonrası havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor. Bu olay, Nepal'in hava güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

24.07.2024 11:47  Güncelleme: 11:53
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Nepal'de yaşanan trajik bir uçak kazası, 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Saurya Havayolları'na ait Bombardier CRJ 200 tipi yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaparken pistten çıkıp patladı.

Kaza anı, havalimanındaki görgü tanıkları tarafından kaydedildi. Görüntülerde uçağın pist üzerinde alçaktan uçtuğu, aniden yana yatarak hızla yere çakıldığı ve ardından büyük bir patlamayla alev aldığı görülüyor. Yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Uçakta iki mürettebat ve başka bir uçağı onarmak üzere Pokhara şehrine giden 17 teknisyen bulunuyordu. Yetkililer, sadece pilotun hayatta kaldığını, diğer 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza sonrası havalimanına acil durum ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, kurtarma ekipleri uçağın enkazı arasında arama çalışmaları yürüttü. Yerel medya, cesetlerin ambulanslara taşındığı üzücü görüntüleri paylaştı.

Havalimanı sözcüsü, sağ kurtulan pilotun hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Kaza nedeniyle havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sırasında hava yağışlı değildi ancak görüş mesafesi düşüktü. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor.

Bu trajik olay, Nepal'in hava güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Saurya Havayolları'nın kullandığı uçakların yaklaşık 20 yaşında olduğu bilgisi de, uçak bakımı ve güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı
Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı
Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı
Nepal\'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı

Pilot, Nepal, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Gündoğan: Tanrılar gunahlarini bağışlasın. 3 3 Yanıtla
  • Adem Kunt: Kalk 1 1 Yanıtla
  • Aylin null: pilota bak sen hayatta kalmış 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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