Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti

Geniş Video İzle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını müzakere etmek yerine ilk aşamanın uzatılması yönündeki teklifini benimsediklerini duyurdu. Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima eden Netanyahu, insani yardımları engelleme kararını ise "Filistinlilere bedava yemek yok" sözleriyle savundu.

02.03.2025 22:55  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti. Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

GAZZE'DE SALDIRILAR TEKRAR BAŞLAYABİLİR

Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi. Netanyahu, "Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır." ifadeleriyle Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE "BEDAVA YEMEK OLMAYACAK"

Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini bugün itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, "Bu sabah itibarıyla Gazze'ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik." dedi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİNİN 3 ŞUBAT'TA BAŞLAMASI GEREKİYORDU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Fuat Seckin:
    Sonun yakın köpek 125 7 Yanıtla
    Burak üstün:
    hep laftayız dimi icraat yok 21 20
  • Talat Yelbuz:
    HAMAS HİÇBİR SUÇU OLMAYAN REHINELERI TUTMAYA DEVAM ETSIN , HANGI AKLA HIZMET EDİYOR, FİLİSTİN HALKINA NE FAYDASI VARSA 8 115 Yanıtla
    Mustafa Turgut:
    Rehineler İsrailin umrunda mı sanıyorsunuz ki, hesap belli, Filistin varlığını tamamen ortadan kaldırmak, amerikanın Kızılderili soykırımının aynını yapıyorlar. 0 0
  • Ates null:
    Mübarek Ramazan ayında duam...Allah sizi ve size destek olanları tez günde perişan eylesin. 114 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    onun bunun çocuğu 87 3 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    zalimin zulmü artıkça sonu yakındır 81 3 Yanıtla
  • Yılmaz Erdoğan:
    Dönek pich 57 2 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Amin 22 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Zaten ateşkese göre hareket etmiyorki, hala bomba atıp esir alıyor, hatta evleri yıkıyor. Şimdide yardım konvoylarını içeri sokmuyor. Bu gidişle insanlar açlıktan, hastalıktan, soğuktan ölüp gidecek. Zalimler için yaşasın cehennem. 16 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:05:08. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.