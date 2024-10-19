İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi - Son Dakika
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Dünya

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

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Kayserya'daki evinin Hizbullah'a ait bir kamikaze İHA'sı tarafından hedef alınmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bana İran suikast düzenledi. Bedeli ağır olacak" dedi. İsrail'e ve Netanyahu'nun evine yapılan son saldırılar, bugüne kadar aşılamaz denilen Demir Kubbe'lerin artık aşılabildiğini gözler önüne serdi. Netanyahu'nun uzun süredir konutunda değil Tel Aviv'deki belirli noktalarda bulunan sığınaklarda yaşadığı öğrenildi.

19.10.2024 21:14
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evi bir insansız hava aracı ile hedef alındı. İHA'nın Hizbullah'a ait olduğu iddia edildi. İsrail hükümeti dünya gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili yayın yasağı getirirken Başbakan Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

Netanyahu, "Bana İran suikast düzenledi. İran ajanları büyük hata yaptı. İran ve şer eksenindeki ortakları bedelini ağır ödeyecek" dedi.

NETANYAHU SIĞINAKLARDA KALIYOR

Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan şu ifadeleri kullandı:

Hizbullah diyor ki sıra Netanyahu'da, sonra Gallant'ta. Bunu da yapmak zorundalar, vurmasalar bile bu etkiyi göstermek zorundalar. Netanyahu uzun süredir konutunda kalmıyor. Tel Aviv'de belirli noktalarda sığınaklarda olduğunu biliyoruz. En son İran'ın attığı füzelerde bir görsel paylaştılar; çalışma mekanlarının altında sığınaklar var, oradalar. Çünkü, Mossad ya da İsrail İstihbaratı da 5-6 yetkili ismin Hizbullah saldırıları hedefinde olduğunu biliyorlar. Demir Kubbe aşılamaz diye pazarlama yapıldı, Hizbullah ve Hamas defalarca aştı. Aksa Tugayları'ndan önce aşıldı. SİHA'nın 70-80 km uçurulmasıyla Hizbullah da etkisini gösterdi. Yeni döneme geçtik dedi Hizbullah.

SAYYAD 107 TİPİ İHA

Kanal 12 Televizyonunun haberinde, olayla ilgili yapılan ön incelemede Netanyahu'nun evine saldırının "Sayyad 107" tipi İHA ile düzenlendiğinin ortaya çıktığı kaydedildi. Söz konusu İHA'nın, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üssü vuranla aynı model olduğu aktarıldı. İncelemede, saldırıda 3 İHA'nın fırlatıldığı, ikisinin etkisiz hale getirildiği, takip sırasında diğeriyle bağlantının kesildiği, bu İHA'nın, irtifası nedeniyle izlenmesi ve düşürülmesinin zor olduğu ifade edildi. Uçuş menzili 100 kilometre, kanat açıklığı 1,5-2 metre olan Sayyad 107'nin, istihbarat toplama ve hücum görevi yapan taktik bir İHA olduğu, daha önce de İsrail hava sahasını defalarca ihlal ettiği ve hasara neden olduğu bilgisi verildi.

NETANYAHU'NUN EVİ İHA İLE VURULDU

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti. Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı, kimsenin yaralanmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti. Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti. Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

TARİHTE BİR İLK

Hizbullah'ın televizyonu El Menar, saldırıyı "Tarihte bir ilk-Bir drone başbakanın Kayserya'daki evini vurdu" başlığıyla sundu, kamikaze SİHA'nın İsrail'in tüm hava savunma sistemlerini ve helikopterlerini atlatıp hedefine ulaştığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlardan birinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir önleme füzesinin Hizbullah'ın drone'unu ıskalayıp Nehariye'ye düştüğü görüldü.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK FİYASKOSU"

İsrail ordu radyosuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, Kayserya'daki saldırının çok ciddi bir güvenlik hatası olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, güvenlik servislerinin söz konusu fiyaskoya dair soruşturma başlattığını da ekledi.Al Jazeera ise, Kayserya'da İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandırıldığını yazdı.Tel Aviv ve Kayserya çevresindeki paniğin ardından bu kez stratejik liman şehri Hayfa'da sirenler çaldı. Hizbullah'ın ateşlediği bir füzenin Hayfa'nın kuzeyindeki Yokneam kasabasında açık alana düştüğü bildiriliyor.

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu\'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bayram Izgoren:
    kendi evini bombalatti sirf irana saldirmak icin 113 9 Yanıtla
  • Osman Koca:
    dünyada abd ve ingiltere olmasa dünya rahat bir nefes alır 99 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gebermemiş it 89 9 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Yine, yeni bir tiyatro! 78 8 Yanıtla
  • Ali boz:
    Tanrı İsrail'i korusun 8 70 Yanıtla
    Yunuss Bayern:
    Tanrı Sksin seni boz ayı 10 2
    Emin ÖZMEN:
    Sen kendini düşün 2 1
    M null:
    Netanyahu Babanmi ? 2 1
    veysel unlu:
    İsrail babasi olmuş onun bunun. Oglu 1 1
  • Umut Baran:
    Tezgah çevirmeye devam senin milletin seni ordan indiricek az kaldı bütün tek adamlık rejimleri yok olacak o zaman dünya rahat nefes almaya başlıcak. 35 10 Yanıtla
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