Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz - Son Dakika
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Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, ''Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz'' dedi.

26.11.2024 21:22  Güncelleme: 21:32
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnana ile ateşkes kararı sonrasında ilk kez açıklamalarda bulundu. Netanyahu, söz konusu anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi.

"HİZBULLAH ANLAŞMAYI BOZARSA ONLARI VURURUZ"

Netanyahu, "Hizbullah'ı askeri kabiliyet olarak yıllarca geriye gönderdik. Lübnan ateşkesinin süresi gelişmelere bağlıdır. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz." dedi.

"HAMAS'I YOK ETMEKTE KARARLIYIZ"

İsrail Başbakanı, sözlerine şu şekilde devam etti: " Gazze'de kalan rehineleri geri getirmeye hazırız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa vururuz. Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evine dönecek. Hamas'ı yok etmekte kararlıyız."

"ANLAŞMA İRAN TEHDİDİNE ODAKLANACAĞIMIZ ANLAMINA GELİYOR"

Netanyahu, ateşkes kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'da toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaşmıştı.

Netanyahu\'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Binyamin Netanyahu, Lübnan, İsrail, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tahsin Mehdevi:
    Elhamdülillah soykırımcı siyonistler diz çökmüştür. DİRENİŞİN zaferi kutlu olsun. 25 44 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    Herkes öldükten sonra ateşkes yapmışlar şimdi bu kimin başarısı..Onca ölen mahsum insanların hesabını kim verecek Peki.?!! 60 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    KURAL TANIMAZ İSRAİL BÜTÜN YAPILAN ANLAŞMALARI BOZAN HEP SEN OLDUN 40 15 Yanıtla
  • halil eles:
    adamlar hem ateş kes diyor hem tehdit ediyor 37 4 Yanıtla
  • Dürbünlü:
    Kendi kendini vurup bahane edip yine bozacak hala öğrenemediniz mi bknz. İkiz kuleler 27 9 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Hizbullah bir şey yapmasa da yaptı der savaşı başlatırlar. 22 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    yarag var yermisin 6 7 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Şu ucaklarınız olmasa ne yapıcaksınız merak edıyorum 10 0 Yanıtla
  • hilmi Ergin:
    lübnana 50 km içeri girecekti bunlar ? Ne oldu anlaşmayı bozmadın mı ? 3 6 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    Sıra İran'da diyor 4 2 Yanıtla
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