Netanyahu\'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnana ile ateşkes kararı sonrasında ilk kez açıklamalarda bulundu. Netanyahu, söz konusu anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi.

"HİZBULLAH ANLAŞMAYI BOZARSA ONLARI VURURUZ"

Netanyahu, "Hizbullah'ı askeri kabiliyet olarak yıllarca geriye gönderdik. Lübnan ateşkesinin süresi gelişmelere bağlıdır. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz." dedi.

"HAMAS'I YOK ETMEKTE KARARLIYIZ"

İsrail Başbakanı, sözlerine şu şekilde devam etti: " Gazze'de kalan rehineleri geri getirmeye hazırız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa vururuz. Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evine dönecek. Hamas'ı yok etmekte kararlıyız."

"ANLAŞMA İRAN TEHDİDİNE ODAKLANACAĞIMIZ ANLAMINA GELİYOR"

Netanyahu, ateşkes kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.