Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız

Dünya

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtmesinin ardından Netanyahu'dan ilk tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun X hesabından yaptığı paylaşım Biden'a cevap olarak yorumlandı.

"GEREKİRSE YALNIZ KALIRIZ"

İsrail'den henüz Biden'ın sözlerine resmi bir açıklama gelmedi. Netanyahu'nun 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı anma günündeki yeniden paylaşması dikkat çekti.

Netanyahu o konuşmada "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanmıştı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı.

David Cameron

DAVID CAMERON: DESTEKLEMEYECEĞİZ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Refah'ta sivillerin korunmasına yönelik planını görmedikleri için büyük bir operasyonu destekleyemeyeceklerini bildirdi.

Cameron, etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı dünyasının Çin, Rusya ve İran'dan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünyadaki çatışmalar ve Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Cameron, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cameron, ABD'nin İsrail'e silah satan önemli bir devletken İngiltere'nin devlet olarak İsrail'e silah satmadığının altını çizdi.

Cameron, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırılarına ilişkin, "Sivillerin nasıl korunacağı ve canların nasıl kurtarılacağıyla ilgili açık plan olmadıkça büyük bir operasyona destek vermeyeceğimizi net şekilde belirttik. Böyle plan görmediğimiz için bu durumda büyük bir operasyonu destekleyemeyiz." dedi.