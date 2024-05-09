Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye büyük askeri harekat başlatması durumunda silah sevkiyatını durdurabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ''Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız'' ifadesini kullandığı eski bir konuşmasını X hesabından paylaşarak Biden'a gönderme yaptı.

09.05.2024 17:34  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtmesinin ardından Netanyahu'dan ilk tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun X hesabından yaptığı paylaşım Biden'a cevap olarak yorumlandı.

"GEREKİRSE YALNIZ KALIRIZ"

İsrail'den henüz Biden'ın sözlerine resmi bir açıklama gelmedi. Netanyahu'nun 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı anma günündeki yeniden paylaşması dikkat çekti.

Netanyahu o konuşmada "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanmıştı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız
David Cameron

DAVID CAMERON: DESTEKLEMEYECEĞİZ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Refah'ta sivillerin korunmasına yönelik planını görmedikleri için büyük bir operasyonu destekleyemeyeceklerini bildirdi.

Cameron, etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı dünyasının Çin, Rusya ve İran'dan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünyadaki çatışmalar ve Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Cameron, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cameron, ABD'nin İsrail'e silah satan önemli bir devletken İngiltere'nin devlet olarak İsrail'e silah satmadığının altını çizdi.

Cameron, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırılarına ilişkin, "Sivillerin nasıl korunacağı ve canların nasıl kurtarılacağıyla ilgili açık plan olmadıkça büyük bir operasyona destek vermeyeceğimizi net şekilde belirttik. Böyle plan görmediğimiz için bu durumda büyük bir operasyonu destekleyemeyiz." dedi.

Benjamin Netanyahu, Joe Biden, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 Meksika’da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı Meksika'da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement