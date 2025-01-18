Netanyahu'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas'a attı - Son Dakika
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Netanyahu'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas'a attı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia eden Netanyahu, ateşkesin 'serbest bırakılacak rehinelerin listesi ellerine ulaşmadan olmayacağını' belirtti.

18.01.2025 21:55  Güncelleme: 22:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yarın yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti ve ateşkesin 'serbest bırakılacak rehinelerin listesi ellerine ulaşmadan olmayacağını' belirtti.

İsrail Başbakanı, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir." dedi. Netanyahu ayrıca "Eğer operasyonlara devam etmemiz gerekirse bunu yeni yollarla ve çok güçlü şekilde yapacağız" ifadelerini kullanırken; "Savaş henüz bitmedi. Gidecek çok yolumuz var" sözleri de dikkat çekti.

BİDEN VE TRUMP AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklamasında "Ateşkes anlaşması ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın işbirliğiyle sağlandı" diye konuştu.

"ASKERİ VARLIĞIMIZI ARTTIRACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı kabul etmek için Philadelphi koridoruna erişimin ve Gazze sınırındaki İsrail askeri varlığının önkoşul olduğunu söyleyerek, "Oradaki askeri varlığımızı arttıracağız" dedi.

"SORUMLULUK HAMAS'TA"

Netanyahu ayrıca "İsrail ateşkes anlaşmasını çiğnemiyor. Sorumluluk Hamas'ta" diyerek yaşanan durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail hükümeti, yaklaşık 8 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından anlaşmayı onaylamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 19 Ocak 08: 30'da (TSİ 09: 30) yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyelerini askıya alacak. İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı bakanlar kurulu kararına göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16: 00'dan (TSİ 17: 00) sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

1900'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İSRAİL NETZARİM'DEN 22 OCAK'TA ÇEKİLECEK

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek. İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.

Netanyahu\'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas\'a attı

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas'a attı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Devam ke yani Heee?? 3 4 Yanıtla
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