Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek - Son Dakika
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Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

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Gazze'de ateşkes sallantıya girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak. Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

11.02.2025 20:44  Güncelleme: 21:11
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 15 Şubat Cumartesi günü öğlene kadar elindeki İsrailli rehineleri teslim etmemesi halinde ateşkesin sona ereceği tehdidinde bulundu.

"HAMAS ESİRLERİMİZİ SERBEST BIRAKMAZSA İSRAİL ŞİDDETLİ SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLAYACAK"

Netanyahu, Hamas'ın esir takasının bir sonraki turunu askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail ordusuna Gazze içinde ve çevresindeki birliklerini takviye etmesi talimatı verdiğini duyurdu. Askerlerin bölgeye intikal etmeye başladığına işaret eden Netanyahu, güvenlik kabinesi oturumunda oy birliğiyle kabul edilen kararlar hakkında şunları kaydetti: "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak. Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek."

TRUMP'IN SKANDAL PLANINA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planını da takdir ettiklerini dile getirdi.

HAMAS'TAN ESİR TAKASINI ASKIYA ALMA KARARI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti. ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

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Son Dakika Dünya Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar:
    chp nin Adayı olsa netenyahu %48 oy alır 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    ateşkes kabulü de sizin elinizde başlatmakta allah kabul etmesin 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yani Devamke Dediğim Dedik Anladık 0 0 Yanıtla
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