Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik - Son Dakika
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Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Haniye'nin ismini geçirmeden suikastı üstü kapalı kabullenen Netanyahu, "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik." ifadelerini kullandı.

31.07.2024 21:44
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ise suikast sonrası ilk açıklama geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu ise akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu, Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi. Netanyahu ayrıca, "İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." diye konuştu.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Netanyahu\'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran\'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

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Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Acar: seninde sonunu merak içerisinde bekliyoruz elbet Birgün gaflet uykusundan uyanırız 123 5 Yanıtla
  • Fatih Kandemir: İran İsrail oyunları iyi seyirler. 94 2 Yanıtla
  • Hakan Uman: Bedir savaşı, uhud savaşı gibi savaşları atlatmış İslam alemi nasıl oluyor böyle ses çıkaramıyor anlayamıyorum. 53 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: adamlar tehlike gorudugunu yok ediyor. bizim gibi sabir cekmiyorlar 31 2 Yanıtla
  • Yahya Zaf: Sözde dostlarının evinde öldürülüyorsan sırtından hançerlenmişsin demekki... 21 0 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz: İran ha İsrail hic bizaman İrana güvenmicen kales ulke 11 0 Yanıtla

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