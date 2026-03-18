Netanyahu'dan İran halkına küstah çağrı: Sokağa çıkıp kutlayın, sizi koruyacağız

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksi Kirya'da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea'nın da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından konuşan Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarda öldürülen üst düzey isimlere değindi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye düzenlenen suikastları hatırlatan Netanyahu, operasyonların süreceği mesajını verdi.

İRAN HALKINA ÇAĞRI: KUTLAMAYA DEVAM EDİN

Netanyahu'nun İran halkına yönelik sözleri ise tartışma yarattı. İsrail'in ABD ile birlikte İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Netanyahu, yaklaşan Nevruz Bayramı'na işaret ederek, "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz" ifadelerini kullandı. İranlılara doğrudan seslenen Netanyahu, "Sokağa çıkın, sizi koruyacağız" diyerek kitlesel gösteri çağrısı yaptı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmış, bu adım bölgede tansiyonu hızla yükseltmişti. İran ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililer, saldırılarda çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini açıklarken, toplam can kaybının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını duyurdu.

Netanyahu'nun açıklamaları, savaşın seyrine ilişkin sert mesajlar içermesi ve İran halkına doğrudan çağrı yapılması nedeniyle uluslararası kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.