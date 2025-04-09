Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu\'dan skandal Türkiye tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye'ye skandal bir tehdit geldi. Netanyahu, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" dedi.

09.04.2025 22:45
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ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi.

NETANYAHU: KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE HERHANGİ BİR ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından şunları söylemişti: " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum."

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Binyamin Netanyahu, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 32321216034i:
    Biz de Türk milletimiz iman gücü var inşallah birgün o naktaya geliriz sizinle 52 34 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    trump erdoğanla olan muhabbetini belirtti ya soytarı işkembeden tehdit sallama derdinde oda biliyo çatışırsa neler olacağını 73 11 Yanıtla
  • 199715:
    Bizimkiler de bu korku tehdit algısı yaratarak iç siyasete slet ederler olur biter. Ver mehteri gitsin... 45 18 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Zaten hükümetle beraber yürorsunuz bırakın bu kolpalari! Suriye'yi aldınız sırada İran veya Türkiye var! Türkiye bölümünü siyaseten halledeceksiniz Erdoğan Bahçeli Apo kardeşlik Türküleriyle KÜRDİSTAN ı kuracak! 39 22 Yanıtla
  • furkan aydeniz:
    savaş yakındır 48 10 Yanıtla
  • Mert kursun :
    it ürür kervan yürür yiyormu maşan 42 7 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Reyis Suriye'yi yedirirmi izraili orda söküm atacak rayis 10 36 Yanıtla
  • Hülagü Han:
    İyi polis kötü polis oynuyorlar. Birliktesiniz hükümetle zaten! 19 7 Yanıtla
  • serkan salcan:
    Türkiye İsrail ile çatışmaya herzaman hazır siz yeterki ateşi fitilleyin bakalım İsrail de deli cesareti varmı dünya görsün 9 6 Yanıtla
  • Emin babuç:
    Saddamıda yarattınız pişirin bakalım 8 0 Yanıtla
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