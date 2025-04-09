Netanyahu\'dan skandal Türkiye tehdidi

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi.

NETANYAHU: KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE HERHANGİ BİR ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından şunları söylemişti: " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum."