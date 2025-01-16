Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür

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Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda destek verdikleri için teşekkür etti.

16.01.2025 01:55
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Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı telefon görüşmelerinde seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

TRUMP İLE WASHİNGTON'DA GÖRÜŞECEK

Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Donald Trump ile yakın bir zamanda Washington'da görüşmek üzere planlama yaptı.

Binyamin Netanyahu ayrıca Joe Biden'a da rehinelerin geri dönüşüne ilişkin anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

Netanyahu\'dan Trump ve Biden\'a teşekkür

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Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Yani bizimkileri it yerine koymamiş sayin NETANYAHU 141 130 Yanıtla
    Halit Ismail:
    bir çoçuk katiline nasıl sayın diyorsun anlayamıyorum 94 12
    yusuf fetih zozik:
    Ne demesini bekliyordun Türkiye'den korktuğumuz için mi diyecekti? herşey bir oyun Gazze'de taş üstünde taş kalmamış çıkmış Ateşkes yaptık diyorlar. hemde Trump ve bidene teşekkür ediyor. yeni bir savaş dönemine giriyoruz ama bu seferki savaş çok farklı olacak. 56 9
  • fbeyza1017:
    Gazze yandı yıkıldı ama yenilmedi. Demir kubbelerin sahibi, gök kubbenin sahibine yenildi elhamdülillah 133 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'nin bu faydası olmadı çünkü gerçekler savaşı erdigan bitirmiş diyen akkoyunlar var hala ;)) 43 110 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    bazı kırmızı koyunlar daha idrak edememiş bizim gücümüzü tabi heykelle uğraşınca böyle akılları idrak etmiyor koyunların 79 22 Yanıtla
  • barış özcan:
    İt iti ısırmaz. Tabi teşekkür edecek, bedava mihimmat, askeri teçhizat, milyarlarca dolar ödenek, sağ cepten sol cebe. Birbirlerine güzelleme yapıyorlar. 74 0 Yanıtla
  • Baran Özer:
    hadi hayırlısı 35 3 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Bakalım arkasından ne gelecek. Ateşkes iyi güzel de, daha önce çok gördüğümüz hareketler sonra ne oluyor kötü günlerden daha ne kadar kötü günler olabilir denildikten sonra çok daha kötüsü geliyor. Tarih boyu süren insanlık dışı işgalleri zulümleri vicdansızlıkları bu iki kelime ile bitecek. Hadi inşallah. Ama.... 8 0 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Demekki Sıra Suriye'de ABD bu kararı almış ateşkes bozulursa ne olur 45bin daha öldürür kimsede gıkını çıkaramaz galata köprüsü kahramanları yine çekirdek çıtlatıp haber dinler olan bu 3 2 Yanıtla
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