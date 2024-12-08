Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Esad'ın İran'ın şer eksenindeki önemli bir halka olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu. Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz" dedi.

08.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:20
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Suriye'de muhaliflerin yaklaşık 2 hafta süren harekatının ardından 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Ülkede sevniç gösterileri yapan halk, eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başlarken, ülkeden kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın da posterlerini parçaladı.

NETANYAHU'DAN İLK "SURİYE" AÇIKLAMASI

Suriye'de yaşananlarla birlikte tüm dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. Golan Tepeleri ve Hizbullah'ın Esad rejimini yıllarca desteklemesi nedeniyle İsrail'den yapılacak açıklama merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

"ORTA DOĞU İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, Esad'ın devrilmesinin Orta Doğu için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yeni dönemin büyük fırsatlar sunduğunu savunan Netanyahu, tehlikeleri barındırdığını da belirtti. Netanyahu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " İran'ın şer eksenindeki önemli bir halka olan Esad rejimi, İran'a ve Hizbullah'a vurduğumuz darbeler sonucunda düştü.

"BÜYÜK FIRSATLAR SUNSA DA ÖNEMLİ TEHLİKELERİ DE VAR"

Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu.

"HERKESE BARIŞ ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz: Dürzilere, Kürtlere, Hıristiyanlara ve İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Müslümanlara."

Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
Netanyahu: Esad\'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor

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Son Dakika Dünya Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Turgut:
    ...Sen ve barış, çok alakasız konular haydut herif. 74 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu konuda bizim çomarlarda aynı fikirde,İsrail ile omuz omuza... 21 22 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Kimlerin sevindiğini dikkat edin. Onlar da biliyor ki bop için büyük fırsat 29 9 Yanıtla
  • Faruk K:
    Darısı başına mendebur 27 2 Yanıtla
  • Örge:
    Özgür Suriye halkı artık akıllanmışa benziyor. Buda İsrail için büyük tehdit. İsrail emrinde çalışan beşar bitti artık. Kork natentahu Erdoğan’ın Mehmetçikleri yavaş yavaş geliyor 8 12 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Fırsatlardan Sana ne gevşek... 12 1 Yanıtla
  • BERAT ALİ GK:
    leş karga şimdi fırsat bilip Suriye'yi de vurur bence bu olayların hepsi Pilsan senaryo oyundan başka birşey deyil iyiye gitmiyoruz 5 4 Yanıtla
  • YoH null:
    Suriye de İranı istemeyen ülke israil di çünkü çok eskiden israil irak ve iran için tehtid derdi sonuç sdaami devirdi aradan 10 yil sonra Suriye esadi devirdi iranıin gücünü zayıflatı yani sonuç olarak kendi güvenliğini sağladı gibi vay be 6 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    umarım Esad'ı aramazlar 1 1 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Anannnn dostumdur 0 0 Yanıtla
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