Netanyahu, Gazze'deki savaşın bitmek üzere olduğunu ve ardından Lübnan'a odaklanabileceklerini söyledi - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze'deki savaşın bitmek üzere olduğunu ve ardından Lübnan'a odaklanabileceklerini söyledi

Netanyahu, Gazze\'deki savaşın bitmek üzere olduğunu ve ardından Lübnan\'a odaklanabileceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Hamas ile olan yoğun savaşın sona ermekte olduğunu, ardından İsrail ordusunun Lübnan sınırına odaklanabileceğini belirtti. Hamas tamamen yok edilene kadar Gazze'deki operasyonların devam edeceğini ekleyen Netanyahu, Hamas'la Gazze'de hala tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılması için kısmi bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak savaşın, ateşkes sonrası da Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmak için devam edeceğini ifade etti. İsrail'de yapılan ulusal protestola

24.06.2024 10:12
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Gazze'deki Hamas ile olan yoğun savaşın bitmek üzere olduğunu ve ardından İsrail ordusunun son zamanlarda çatışmaların arttığı Lübnan sınırına odaklanabileceğini söyledi. Netanyahu, Hamas tamamen yok edilene kadar Gazze'de operasyonların süreceğini ekledi.

Netanyahu, "Bu, savaşın tamamen biteceği anlamına gelmiyor, ancak şu andaki yoğun savaş aşaması Rafah'ta sona erecek. Sonrasında operasyonlarımıza devam edeceğiz," dedi. Bu sözler, Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana yerel medyayla yaptığı ilk röportajda yer aldı.

Rafah şehri, İsrail'in uluslararası toplumun durdurma çağrılarına rağmen hava ve kara harekâtına başlamadan önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı bir yerdi. Bu süreçte yaklaşık 800.000 kişi yerinden edildi ve Birleşmiş Milletler gıda ajansı durumu "kıyamet gibi" olarak nitelendirdi. İsrail ordusu, şehrin Mısır ile olan sınır kapısını ele geçirdiğinden bu yana kapı kapalı kalmıştır.

Ayrıca Netanyahu, Hamas'la Gazze'de hâlâ tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılması için kısmi bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtti, ancak savaşın, ateşkes sonrası da Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmak için devam edeceğini vurguladı. "Bu konuda vazgeçmeye hazır değilim," dedi.

Başbakan, İsrail'de yapılan ulusal protestolarda Gazze'de bir ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısına maruz kaldı. Cumartesi günü rehinelerin aileleri Tel Aviv, Kudüs, Herzliya ve diğer şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilere katıldı. Birçok protestocu, hükümetin rehine serbest bırakma anlaşmasını kabul etmesini talep etti.

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Son Dakika Dünya Netanyahu, Gazze'deki savaşın bitmek üzere olduğunu ve ardından Lübnan'a odaklanabileceklerini söyledi - Son Dakika

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