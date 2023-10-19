Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi: Hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi yakınındaki bir alanda askerlerle bir araya gelerek, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" mesajı verdi.

PİYADELER VE TANKLAR GAZZE'YE GİRMEK İÇİN BEKLİYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sonrası bölgede gerilim düşmüyor. Misilleme olarak tam ablukaya aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan da kara birliklerini ve tanklarını sınıra yaklaştırdı.

"SAVAŞÇILARLAR BİRLİKTE, HAZIRIZ"

İsrail'in kara birlikleri Gazze'ye girmek için gelecek emri beklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cephedeki askerlere 2. kez ziyarette bulundu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Askerlerden yapılan hazırlıkları dinleyen Netanyahu, "Golani tugayının savaşçılarıyla birlikte buradayım, ülkenin her yerinden geliyorlar. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"YAKINDA GAZZE'Yİ İÇERİDEN DE GÖRECEKSİNİZ"

Öte İsrail savunma bakanı Yoav Gallant ise askerlerine, "Gazze'yi şimdi uzaktan görüyorsunuz, yakında içeriden de göreceksiniz. Komut gelecektir" dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.