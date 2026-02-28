Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir - Son Dakika
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir

28.02.2026 22:03  Güncelleme: 22:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama geldi. Saldırıların devam edeceğini belirten Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var" dedi.

İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İran dini lideri Ali Hamaney'in akıbeti merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen açıklama, Hamaney'in öldürülmüş olma ihtimalini artırdı.

"KONUTUNU İMHA ETTİK, ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini ve sabır gerektiğini belirterek, savaşın gerçek barışı getireceğini ekledi.

Öte yandan İsrail tarafı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti ancak İran bu iddiayı yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırılarda bazı komutanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSRAİL BASINI: HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyasından da iddia geldi. İsrail basını, Hamaney'in öldüğünün doğrulandığını yazdı. Reuters'a konuşan İsrailli yetkili, "Hamaney'in cenazesi bulundu" dedi.

İRAN MEDYASI: GELİNİ VE DAMADI ÖLDÜ

İran medyası ise İsrail'in saldırılarında Hamaney'in gelini ve damadının yaşamını yitirdiğini aktardı. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (11)

    Yorumlar (11)

  • Hakan Uman Hakan Uman:
    darısı başına inşallah. 135 4 Yanıtla
  • serik 5468 serik 5468:
    köpek. havlıyor 114 2 Yanıtla
  • Admhan1988 Admhan1988:
    he tabi oda evinde çay içiyordu zaten 70 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Ölen komutanlar içiyordu demekki :) 4 3
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    söyle yalanı keyim inananı 43 2 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Koyuh Hakları ve Dostum Tr..p 4 6 Yanıtla
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
