Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Esir yakınları ve destekçileri, Netanyahu hükümetini protesto ediyor. İsrail Savunma Bakanı, işgalin devam etmesi kararından dönülmesini istedi. Rehine aileleri, ülke genelinde kitlesel protesto çağrısı yapıyor.

01.09.2024 14:18  Güncelleme: 14:32
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İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. IDF Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, dün Refah şehrinde çatışmalar sırasında bir tünelde bulunan Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi. Hagari, ilk tahminlere göre esirlerin bulunmalarından kısa bir süre önce öldürüldüğünü söyledi.

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

REHİNE AİLELERİ TEPKİLİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, rehinelerin iadesi konusunda Hamas'la bir anlaşma sağlayamadığı için onları ölüme terk etmekle suçlanıyor. İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto gösterileri düzenliyor.

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

NETANYAHU'YA TEPKİLER BÜYÜYOR: DEVLETİN SABOTAJCISI

İsrail'de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv'de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

GALLANT'TAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: İŞGAL KARARINDAN DÖN

İsrail'de rehine krizi ile ilgili Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyürken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da bir çağrı geldi. Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

REHİNE AİLELERİ: YARINDAN İTİBAREN TÜM ÜLKE TİTREYECEK

6 esirin daha cansız bedenine ulaşılması İsrail'de adeta deprem etkisi yarattı. Rehine aileleri bu son gelişmenin ardından "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" diyerek kitlesel protesto çağrısında bulundu.

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Son Dakika Dünya Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek - Son Dakika
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