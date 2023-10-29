 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu kana doymuyor! Tevrat'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi - Son Dakika

Netanyahu kana doymuyor! Tevrat'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:47

Gazze'de yüzlerce sivilin canını alan katil Netanyahu, son konuşmasında iyice iğrençleşti. Tevrat'tan alıntı yaparak Filistinlileri İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önceki ezeli düşmanı Amâlika'ya benzeten Netanyahu'nun bahsettiği ayetlerde şunlar yazıyor; ''Erkekleri, bebekleri, bebekleri emziren kadınları gözünüzü kırpmadan katledin!''

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tevrat'tan yaptığı alıntıda korkunç bir benzetmede bulunarak İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce savaştığı Amâlika milletini Filistinlilere benzetti.

"HER ŞEYİ YAKIP YIKIN VE MERHAMET GÖSTERMEYİN"

Tahrif edilmiş Tevrat'taki bahsi geçen konuya dair Netanyahu'nun alıntıladığı ayetlerde ise şunlar yazıyor: "Şimdi gidin ve Amalek'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

BATI ŞERİA'DA 111 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu kana doymuyor! Tevrat'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Heyecan ve gurur yaşıyoruz
10:26 Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu
10:18 Netanyahu kana doymuyor! Tevrat'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi
10:10 Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet
09:51 Abdullah Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Yorum yapmayı engelledi
09:46 İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de kesilen iletişim ve internet kademeli olarak geri döndü
08:24 Cumhuriyetin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor
08:04 Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi
01:43 Ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi
01:30 Dışişleri'nden, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2023 11:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu kana doymuyor! Tevrat'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement