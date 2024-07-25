Netanyahu Kongre\'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı

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Washington DC'de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Kongre'ye hitap ederken, İsrail karşıtı göstericiler ABD bayrağını yaktı ve Kongre Polisi hattını aşmaya çalıştı. Gösteriler kontrolden çıkınca polis, biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Protestocular, Union İstasyonu yakınındaki Amerikan bayraklarını indirip yerine Filistin bayrakları astı ve bazı Amerikan bayraklarını yaktı. Kalabalıkta Hamas bayrağı da görüldü.

Göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok", "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "İntifada" sloganları attı. Birçoğu İsrail'i Gazze'de "soykırım" yapmakla suçlayan pankartlar taşıdı.

Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Protestocular, Christopher Columbus heykelini tahrip etti ve çevreye "Hamas geliyor", "İsrail'i s*keyim" gibi yazılar yazdı.

Gece boyunca, İsrail karşıtı aktivistler bir şehir çeşmesini kırmızıya boyadı ve İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler bıraktı.

Gösterilere katılan Iman Potter, Netanyahu'nun Kongre'de konuşmasından "dehşete düştüğünü" söyledi ve hükümeti eleştirdi.

Kongre içinde de protestolar oldu ve altı kişi tutuklandı. Netanyahu'nun bu konuşması, Kongre'ye dördüncü hitabı oldu ve bir rekor kırdı. Netanyahu'nun Perşembe günü Başkan Biden, Cuma günü ise eski Başkan Trump ile görüşmesi planlanıyor. Cop