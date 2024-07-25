Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı

Geniş Video İzle

Washington DC'de, Netanyahu Kongre'de konuşurken İsrail karşıtı göstericiler ABD bayrağını yaktı ve polis hattını zorladı. Protestocular Amerikan bayraklarını indirip Filistin bayrakları astı. ''Adalet yoksa barış da yok'', ''Filistin özgür olacak'' ve ''İntifada'' sloganları atıldı. Güvenlik artırıldı, altı kişi tutuklandı. Netanyahu'nun bu dördüncü Kongre konuşması rekor oldu. Olay sırasında Christopher Columbus heykeli tahrip edildi ve çevreye İsrail karşıtı yazılar yazıldı.

25.07.2024 09:57  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington DC'de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Kongre'ye hitap ederken, İsrail karşıtı göstericiler ABD bayrağını yaktı ve Kongre Polisi hattını aşmaya çalıştı. Gösteriler kontrolden çıkınca polis, biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Protestocular, Union İstasyonu yakınındaki Amerikan bayraklarını indirip yerine Filistin bayrakları astı ve bazı Amerikan bayraklarını yaktı. Kalabalıkta Hamas bayrağı da görüldü.

Göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok", "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "İntifada" sloganları attı. Birçoğu İsrail'i Gazze'de "soykırım" yapmakla suçlayan pankartlar taşıdı.

Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Protestocular, Christopher Columbus heykelini tahrip etti ve çevreye "Hamas geliyor", "İsrail'i s*keyim" gibi yazılar yazdı.

Gece boyunca, İsrail karşıtı aktivistler bir şehir çeşmesini kırmızıya boyadı ve İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler bıraktı.

Gösterilere katılan Iman Potter, Netanyahu'nun Kongre'de konuşmasından "dehşete düştüğünü" söyledi ve hükümeti eleştirdi.

Kongre içinde de protestolar oldu ve altı kişi tutuklandı. Netanyahu'nun bu konuşması, Kongre'ye dördüncü hitabı oldu ve bir rekor kırdı. Netanyahu'nun Perşembe günü Başkan Biden, Cuma günü ise eski Başkan Trump ile görüşmesi planlanıyor. Cop

Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
Netanyahu Kongre\'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı

Amerika Birleşik Devletleri, Benjamin Netanyahu, Filistin, İsrail, İsrail, Güvenlik, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: suudi arabistan gece kulüplerinde eğlensin Amerikalılar Netanyahuyu protesto etsin dünya tersine dönüyor 22 1 Yanıtla

10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:51:10. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement