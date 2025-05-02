Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Netanyahu\'nun büyük korkusu! İsrail\'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemdeki etkinliklerde ABD'de mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen yansıtma makinelerine benzer makineler kullanmaya başladı.

02.05.2025 16:32  Güncelleme: 18:06
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Genel Güvenlik Servisi, Başbakan Binyamin Netanyahu için son teknoloji tarama makinesi ve gelişmiş güvenlik kameralarının yanı sıra elle dokunsal kontrollerin de kullanıldığı güvenlik önlemlerini daha önce görülmemiş seviyelere çıkardı. Söz konusu yansıtma makinesi, başta ABD olmak üzere yurt dışındaki havalimanlarında kullanılan ve test edilen kişilerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen makineleri hatırlatıyor.

Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı

AYAKKABILAR CİHAZLA KONTROL EDİLİYOR

Kişi makineye girdiğinde ellerini kaldırması isteniyor ve test sonuçları güvenlik müfettişleri tarafından incelenen ekranlara yansıtılıyor. Ayrıca Netanyahu'nun güvenliğinin artırılması kapsamında ayakkabıların modern cihazlarla kontrol edildiği belirtildi. Makineler ilk olarak, önceki gün bir devlet anma töreninde ve ertesi gün de Kudüs Tiyatrosu'nda düzenlenen yarışmada çalıştırıldı. Netanyahu da bu iki etkinliğe katılmıştı.

Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı

ÖZEL GÜVENLİK KAMERALARI

Netanyahu'nun son anda katılımını iptal ettiği İsrail Ödül Töreni'nde makineler çalıştırılmadı ancak törene özel güvenlik kameraları devreye sokuldu. İsrail'de son dönemde güvenlik taramalarında da artış yaşanıyor. İlk kez insanlara güvenlik sorgusu yapıldı. Örneğin nereden geldikleri, kendilerini kimin davet ettiği ve davet edenle ilişkilerinin ne olduğu soruldu. Şin Bet güvenlik görevlileri bununla yetinmeyip katılımcıların pankart getirmediğinden emin olmak için izleyicilere fiziksel kontrollerde bulundu. Güvenlik görevlilerinin maske taktıkları da görüldü.

Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı

VÜCUT KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bir diğer değişiklik ise Şin Bet çalışanlarının daha önce hiç görülmemiş bir şekilde vücut kameralarıyla ortaya çıkması oldu. Şin Bet iddiaları yalanlamayarak, "Güvenlik düzenlemeleri hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Binyamin Netanyahu, Teknoloji, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    Can nasıl tatlı değil mi.o bebeklerin masum çocuklarında canı tatlıydı.vebalinde boğul inşallah iblis 25 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Adamın hiç bir şeyden korktuğu yok. Tek başına tüm dünyaya meydan okuyor. bizler de koyun gibi seyrediyoruz. 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gazze soykirimini 0 1 Yanıtla
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