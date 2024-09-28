Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an! - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Saldırı emrini konuşma öncesinde veren Neyanyahu'nun o anlara ait bir fotoğrafın yayımlandı.

28.09.2024 09:14
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

SALDIRI EMRİNİ VERDİĞİ AN

Netenyahu'nun saldırı emrini BM konuşmasına gitmeden verdiği ifade edilirken o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi yayımlandı. Fotoğrafta Netanyahu'nun otelde telefonla konuştuğu görülüyor.

40'TAN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı. İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi. Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.

BM ALARM DURUMUNDA

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları karşısında BM'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini ve bölgedeki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediklerini dile getirerek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz" dedi.

Netanyahu\'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Mutlu:
    Adamlar Allah'ın verdiği sıfatları kullanmışlar. Bizde aptal yetiştirip Allah'ın verdiği sıfatların hakkını vermemişiz. Hocam sakız orucu bozar mı ya devam. Bu akılla daha çok şeyler seyrederiz. İyi seyirler ve beddualar... 110 6 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    İsrail sakal bıyık bükücü helal olsun sana 22 26 Yanıtla
    Tekin Karakoç:
    İbrahim öztürk çocukları öldürmeleri çokmu hoşuna gitti, aynısı sana yapılmış olsaydı yine o yorumu yaparmıydın... 0 0
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Sakal bıyık adamlarda olur 0 0
  • halil eles:
    adamlar her yere korkuyu verdi dağa kimse önlerinde duramaz zamanında birleşmediniz şimdi tek tek adamlar böyle öldürüyor şimdi soru şu sıra kimde 34 2 Yanıtla
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Sende 0 0
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    İsrail seviciler başlamışlar yoruma Türkiye dede çok varmış görüyorum yorumlarda 5 11 Yanıtla
  • Ercan Durmaz:
    Mesajlarım görünmüyor.. takibi bırakacağım... başka uygulama indircem arkadaş.. bu ne yaaa 7 6 Yanıtla
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