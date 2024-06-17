Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

Netanyahu\'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesini dağıtmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netanyahu karşıtları saat 19.00'da Meclis önünde eylem kararı aldı.

17.06.2024 12:58
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un geçen haftaki istifalarının ardından bugün savaş kabinesini resmen feshetti.

BİNLERCE KİŞİ MECLİS ÖNÜNDE TOPLANACAK

Netanyahu'nun bu hamlesi İsrail'de deprem etkisi yaratırken, hükümet karşıtı binlerce kişi eylem kararı aldı. Meclis önünde saat 19.00'da toplanmak için sözleşen kalabalıkların yüksek sesle Netanyahu'ya tepki gösterecekleri öğrenildi.

Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

İSRAİL'DE SİYASİ ÇALKALANMALAR

İsrail siyaseti, Gazze savaşıyla ilgili birkaç farklı konuda çalkalanıyor. Netanyahu'nun savaş kabinesini feshetme kararı, hükûmetin Hamas'la savaşında başarısızlıklar yaşadığını söyleyen protestocuların 7 Ekim saldırısının birinci yıl dönümünden önce erken seçime gidilmesini sağlamak amacıyla bir hafta sürecek gösteriler düzenlemeye başlamalarının ardından geldi.

Öte yandan İsrail ordusu (IDF) pazar günü yardım kamyonlarının İsrail'den Kerem Şalom geçişi arasında geçişine izin vermek için Refah bölgesinde sabah 8'de başlayacak ve ana Salah al-Din yolu boyunca akşam 7'ye kadar sürecek günlük bir duraklama ilan etmiş; duraklamanın ikinci bir emre kadar her gün olacağını duyurmuştu.

"SEKRETERİNE DÖNÜP KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili Pazar günü geç saatlerde basına yaptığı açıklamada, "Başbakan sabah 11 saatlik insani yardım molası haberlerini duyunca askeri sekreterine döndü ve bunun kendisi için kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti" demişti. Yetkili, Netanyahu'nun ordunun politikasında "herhangi bir değişiklik olmadığı" ve "Refah'taki çatışmaların planlandığı gibi devam ettiği" konusunda güvence aldığını söylemişti.

Netanyahu'nun iktidar koalisyonundaki Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, taktiksel duraklama kararını kınamış ve buna karar verenin işini kaybetmesi gereken bir "aptal" olduğunu söylemişti.

Hükümet, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak - Son Dakika
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