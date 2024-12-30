Netanyahu\'nun \'yeraltındaki\' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'nin yeraltı kompleksinde tam anestezi altında gerçekleştirilen prostat ameliyatı sona erdi. Netanyahu, birkaç gün hastanede müşahede altında kalacak.

"AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Pazar günü yapılan prostat ameliyatı yaklaşık iki saat sürdü. Ameliyatın ardından hastaneden yapılan açıklamada "Başbakanın geçirdiği ameliyat başarıyla tamamlandı" denildi.

BİRKAÇ GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Hadassah Üroloji Bölümü Direktörü Prof. Ofer Gafrit, ameliyatın ardından operasyonun planlandığı gibi gittiğini söyledi. Gafrit "Başbakan anesteziden uyandı ve durumu iyi" ifadelerini kullandı. Ameliyatın ardından Netanyahu, önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlem altında tutulacak.

KORUMALI YERALTI ÜNİTESİNDE

Başbakanlıktan Netanyahu'nun ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat başarıyla ve komplikasyonsuz bir şekilde sona erdi. Başbakan anesteziden uyandı, durumu iyi ve bilinci tamamen açık" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'ne ve ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ettiği de belirtildi.

NETANYAHU'NUN VEKİLİ YARİV LEVİN

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapacak. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacak.