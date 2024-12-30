Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı oldu. Güvenlik gerekçesiyle hastanenin yeraltı kompleksinde gerçekleşen ve iki saat süren operasyonun ardından hastaneden açıklama yapıldı. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

30.12.2024 07:10
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Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'nin yeraltı kompleksinde tam anestezi altında gerçekleştirilen prostat ameliyatı sona erdi. Netanyahu, birkaç gün hastanede müşahede altında kalacak.

"AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Pazar günü yapılan prostat ameliyatı yaklaşık iki saat sürdü. Ameliyatın ardından hastaneden yapılan açıklamada "Başbakanın geçirdiği ameliyat başarıyla tamamlandı" denildi.

BİRKAÇ GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Hadassah Üroloji Bölümü Direktörü Prof. Ofer Gafrit, ameliyatın ardından operasyonun planlandığı gibi gittiğini söyledi. Gafrit "Başbakan anesteziden uyandı ve durumu iyi" ifadelerini kullandı. Ameliyatın ardından Netanyahu, önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlem altında tutulacak.

KORUMALI YERALTI ÜNİTESİNDE

Başbakanlıktan Netanyahu'nun ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat başarıyla ve komplikasyonsuz bir şekilde sona erdi. Başbakan anesteziden uyandı, durumu iyi ve bilinci tamamen açık" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'ne ve ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ettiği de belirtildi.

NETANYAHU'NUN VEKİLİ YARİV LEVİN

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapacak. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacak.

Netanyahu\'nun \'yeraltındaki\' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seçmece null:
    Bu iyi günlerin.Allah'ın sana dert verip derman vermediği günleride göreceğiz... 153 2 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Doğru Dürüst Adil bir yönetici olsan yer üstünde yerin olurdu. ecel korkusu deniyor buna eninden sonunda varacağımız yer Yerin Altı. 113 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Nekadar sevindik dsrısı çsresiz kalıp ölmendir 92 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    Geçmiş olsun dünya lideri 2 59 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Şimdilik geberlediği kurtulduğu anlamına gelmez Yaşadığın gün sona ermedikçe cehennem azabını artar 47 1 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    BİR AVUÇ MÜCAHİT TEN KORKUYO ASRIN KÖPWĞİ 44 3 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    hastalık tan sürüne ceği günler de görelim 44 2 Yanıtla
  • McA !:
    Bu adam sürekli niye bizim basınımız da yer alıyor? Resmen bizden biri gibi her durumu ile ilgili neden bilgilendirme yapma zorunluluğundasınız? 29 2 Yanıtla
  • Oğuzcan Çiçek:
    bu dünyada derdi olur dermanıda olur ahirete saklı onun günahları 23 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Alma Mazlumun ahını çıkar aheste aheste 17 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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