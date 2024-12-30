Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'nin yeraltı kompleksinde tam anestezi altında gerçekleştirilen prostat ameliyatı sona erdi. Netanyahu, birkaç gün hastanede müşahede altında kalacak.
Pazar günü yapılan prostat ameliyatı yaklaşık iki saat sürdü. Ameliyatın ardından hastaneden yapılan açıklamada "Başbakanın geçirdiği ameliyat başarıyla tamamlandı" denildi.
Hadassah Üroloji Bölümü Direktörü Prof. Ofer Gafrit, ameliyatın ardından operasyonun planlandığı gibi gittiğini söyledi. Gafrit "Başbakan anesteziden uyandı ve durumu iyi" ifadelerini kullandı. Ameliyatın ardından Netanyahu, önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Başbakanlıktan Netanyahu'nun ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat başarıyla ve komplikasyonsuz bir şekilde sona erdi. Başbakan anesteziden uyandı, durumu iyi ve bilinci tamamen açık" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'ne ve ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ettiği de belirtildi.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapacak. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacak.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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