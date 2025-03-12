Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İsrail ordusu, Suriye güçlerinin sınırdan 65 kilometre uzakta toplanmasını engelleme konusunda görevlendirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Suriye hükümetinin Şam'ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirmesine engel olmak için bölgede yeni karakollar kuracak.
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12.03.2025 10:26:01. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar - Son Dakika
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