Daha çok kan dökülecek! Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı'ndan ortak açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'yi bombardımana tutan İsrail'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İki isim daha sonra kamera karşısına geçerek birlikte mücadele edeceklerini duyurdu. Basın toplantısında öldürülen binlerce Filistinli sivilin anılmaması dikkat çekti.

25 ABD VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 6. gününde İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ile Netanyahu, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile çalıştıklarını dile getiren Blinken, "Saldırılarda en az 25 ABD vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

BİRBİRLERİNE DESTEK VERDİLER

Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemlerini eleştiren Blinken, "DEAŞ'tan bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik." ifadesini kullandı. İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

ÖLDÜRÜLEN SİVİLLERDEN BAHSETMEDİLER

Netanyahu, ziyaretleri için Blinken'a teşekkür ederken; ABD Dışişleri Bakanı ise "ABD İsrail'in arkasında. İsrail'de çocukların ve sivillerin Hamas tarafından öldürülmesini kabul etmeyeceğiz" dedi. Öte yandan iki ismin Filistin'de öldürülen sivillerden bahsetmemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

NETANYAHU'DAN PAYLAŞIM

Görüşme sonrası Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Başkan Biden'la konuştum ve dünkü son görüşmemizden sonra söylediği güçlü destek sözleri ve İsrail Devleti'ne koşulsuz desteği için kendisine teşekkür ettim" ifadelerine yer verdi.