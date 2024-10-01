Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

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İran'ın İsrail'e balistik füze ile saldıracağı haberlerinin ardından Netanyahu dikkat çeken ifadelerle dolu bir video mesaj yayımladı. ''İran ve uzantılarına karşı'' mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, ''Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız'' ifadelerini

01.10.2024 18:56  Güncelleme: 19:19
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Orta Doğu adeta diken üstünde. Tüm dünya bölgeden gelecek yeni gelişmelere kilitlendi. İsrail'in bölgesel savaş planı adım adım ilerlerken ABD'den gelen ' İran, İsrail'e saldıracak' haberi büyük yankı uyandırdı. Gelişmelerin göbeğindeki İsrail'de Başbakan Netanyahu, İran ve uzantılarına karşı mücadelede olduklarını iddia etti.

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

ABD'Lİ YETKİLİ AÇIKLADI: İRAN İSRAİL'E SALDIRACAK

ABD'li bir yetkili İran'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz" denildi. Açıklamada, "İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

NETANYAHU: İRAN VE UZANTILARINA KARŞI MÜCADELEDEYİZ

Sıcak bölgede adeta fitili bir kez daha ateşleyen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçerek dikkat çeken ifadelerle dolu bir mesaj yayınladı. "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi. Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİ 'ACİL' TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NEN UYARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

Netanyahu yine \'İran\' dedi ama bu kez bir fark var

Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Çevre:
    İran dan bir halt olmaz Yapsa da randevu alıp maket Füze atar. 47 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    İt iti ısırmaz 45 4 Yanıtla
  • İsmail Eker:
    Irani abd yonetiyor Kopekleri satin almis kukla bir lider brokratlarinun yuzde onu abdye calisiyor 19 5 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    iran denen safevi artıkları tarihte hiç bir zaman yahudilerle ve hristiyanlarla savaşmamıstır..bilakis taa perslerden beri yahidileri koruyup kollamışlar,bu günde israilin ve abd nin finoluğunu yapmaktadır.. 11 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Dünyaya sus demek için İran'la yapılan bir anlaşma İran asla İsrail'e saldırmaz sadece yalan 6 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bunlar İran ile ABD nin birlikte yaptığı plan eskiden beri İran hep saldıracağız diye sadece havlıyor 5 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    palavra 5 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    İran 3 füze atsa ,İsrail abd den 500 füze parası alır ,İsrail'de her vatandaşa aylık 1000 USD ödeniyor 2 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Rabbim direnişin atışlarını isabetli kılsın. Soykırımcı İsrail'i kahr etsin inşallah 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var - Son Dakika
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