Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, Yunanistan\'ı da karıştırdı
15.06.2025 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, Yunanistan\'ı da karıştırdı
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağının görüntülendiği Yunanistan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Miçotakis ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki göstererek "Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'daki Netanyahu krizi büyümeye devam ediyor. İran saldırısı sonrası Netanyahu'nun uçağının Atina'ya gitmesine tepkiler sürerken, Yunanistan'da muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki gösterdi.

"MİÇOTAKİS'İN BARIŞA DAİR TEMENNİLERİ YETERSİZ"

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Miçotakis'in Tel Aviv yönetimini bir kez daha açıkça kınamaktan kaçındığı, bunun yerine yalnızca İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Yunan Başbakan'ın barışa dair temenniler ve diplomatik çözüm çağrılarıyla yetinmesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine rağmen ateşkes çağrılarına destek veren somut bir diplomatik adım atmadığı öne sürülen açıklamada, hükümetin bu pasif tutumunun, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Yunan aktivistlerin Mısır tarafından engellenmesine karşı da sessiz kalınmasına neden olduğu belirtildi.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, EYLEM GEREKİYOR"

Açıklamada, "Uluslararası hukuka saygı ve barış için artık söz değil, eylem gerekiyor. Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI YUNANİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kullandığı resmi uçak, "Wings of Zion" (Siyon'un Kanatları), 13 Haziran 2025 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Bu gelişme, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından, İran'ın olası misilleme tehdidi nedeniyle Kabine üyelerinin ailelerinin Atina'ya götürüldüğü iddiasını gündeme getirmişti. Yunanistan'ın bu tutumu ise tepkilere neden olmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fenerbahce343434:
    Hain devlet, hain devletle kolkola , şaşırdık mı? Tabi ki hayır! 9 2 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Yunanistan savaşa girmeden Anadolu'yu işgal etti ve sonuçta Rum asıllı milyonlarca insan anayurtlarini terk ederek Yunanistan'a göçtü Yunanistan zamanında İsrail gibi koruma altında ülke kurdu ukraynada aynı yolda ama Rusya Polonya sınırında beş kasabaya tüm ukraynayi sürecek Yunanistan ateşle çok oynuyo zengezur koridoru gibi bize Balkan koridoru verir yakında bu akilla 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

13:28
Netanyahu, İran’ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
12:58
İsrail: İsfahan’da nükleer tesis vurduk
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk
12:39
Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum
Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum
12:08
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 14:58:14. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.