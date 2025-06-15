Netanyahu, Yunanistan\'ı da karıştırdı

Yunanistan'daki Netanyahu krizi büyümeye devam ediyor. İran saldırısı sonrası Netanyahu'nun uçağının Atina'ya gitmesine tepkiler sürerken, Yunanistan'da muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki gösterdi.

"MİÇOTAKİS'İN BARIŞA DAİR TEMENNİLERİ YETERSİZ"

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Miçotakis'in Tel Aviv yönetimini bir kez daha açıkça kınamaktan kaçındığı, bunun yerine yalnızca İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Yunan Başbakan'ın barışa dair temenniler ve diplomatik çözüm çağrılarıyla yetinmesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine rağmen ateşkes çağrılarına destek veren somut bir diplomatik adım atmadığı öne sürülen açıklamada, hükümetin bu pasif tutumunun, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Yunan aktivistlerin Mısır tarafından engellenmesine karşı da sessiz kalınmasına neden olduğu belirtildi.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, EYLEM GEREKİYOR"

Açıklamada, "Uluslararası hukuka saygı ve barış için artık söz değil, eylem gerekiyor. Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI YUNANİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kullandığı resmi uçak, "Wings of Zion" (Siyon'un Kanatları), 13 Haziran 2025 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Bu gelişme, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından, İran'ın olası misilleme tehdidi nedeniyle Kabine üyelerinin ailelerinin Atina'ya götürüldüğü iddiasını gündeme getirmişti. Yunanistan'ın bu tutumu ise tepkilere neden olmuştu.