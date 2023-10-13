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Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı - Son Dakika

Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:07

Netflix'te yayınlanan İsrail-Filistin arasındaki gerilimi konu alan Fauda dizisinde rol alan Kürt asıllı genç oyuncu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı. Oyuncu dizide de İsrail ajan grubunda olan birini oynuyordu.

İsrail ve HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken dünyanın çeşitli yerlerinden gelenler, gönüllü olarak İsrail ordusuna katılmaya başladı. Son olarak Netflix'te yayınlanan Fauda dizisinin oyuncularından Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı.

"AİLELERİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ"

İsrail Filistin arasındaki gerilimleri konu alarak İsrail'i üstün Filistin'i terörist olarak gösteren dizilerden biri olarak bilinen Fauda'da rol alan eski İsrail askeri oyuncu, geçtiğimiz günlerde orduya katıldığını duyurdu. Instagram hesabından yayınladığı videoda orduya katıldığını söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı: "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için."

"KAZANACAĞIZ"

"On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız. İsrail halkına ve IDF askerlerine merhaba; Bu Fauda'dan bir sahne değil bu gerçek bir hayat. (7 Ekim'i kastederek) Çocuklarımızı korumak için buradayız kazanana kadar durmayacağız. Hadi kazanalım."

Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı
Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı
Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı

Filistin, İsrail, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı - Son Dakika
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