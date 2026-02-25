New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı - Son Dakika
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı
25.02.2026 10:45  Güncelleme: 10:51
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kar fırtınasıyla mücadele eden personelini ziyarette bulundu, onlara moral verdi. Müslüman çalışanlarla sahur yapıp dua eden Mamdani'nin bu hareketi "İslam'ın olduğu yerde şefkat vardır" dedirtti

Tüm dünyada Ramazan coşkusu yaşanırken, New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de sahur programıyla dikkat çekti. Mamdani, sahur öncesinde Müslüman polis memurlarıyla bir araya geldi.

SAHUR ÖNCESİ DUA

Mamdani, sahura başlamadan önce polis memurlarıyla birlikte dua etti. Ardından birlikte sahur yapan Başkan, Ramazan ayının manevi atmosferini güvenlik güçleriyle paylaştı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

KRİZ MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Kar fırtınasının etkili olduğu şehirde Mamdani, sahurunu kriz merkezinde görev yapan Müslüman personelle açtı. Bu ziyaretle birlikte kriz merkezindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

İFTAR DAVETLERİNE KATILIYOR

Göreve gelmesinin ardından ilk Ramazan ayını yaşayan Mamdani, şehirdeki farklı Müslüman toplulukların düzenlediği iftar programlarına da katılıyor.

İLK GÖÇMEN MÜSLÜMAN BAŞKAN

Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk göçmen Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçmişti. Yemin töreninde konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, bu gelişmeyi "New York için yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirmişti.

Politika, New York, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı - Son Dakika
