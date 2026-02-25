New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Tüm dünyada Ramazan coşkusu yaşanırken, New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de sahur programıyla dikkat çekti. Mamdani, sahur öncesinde Müslüman polis memurlarıyla bir araya geldi.
Mamdani, sahura başlamadan önce polis memurlarıyla birlikte dua etti. Ardından birlikte sahur yapan Başkan, Ramazan ayının manevi atmosferini güvenlik güçleriyle paylaştı.
Kar fırtınasının etkili olduğu şehirde Mamdani, sahurunu kriz merkezinde görev yapan Müslüman personelle açtı. Bu ziyaretle birlikte kriz merkezindeki çalışmaları da yerinde inceledi.
Göreve gelmesinin ardından ilk Ramazan ayını yaşayan Mamdani, şehirdeki farklı Müslüman toplulukların düzenlediği iftar programlarına da katılıyor.
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk göçmen Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçmişti. Yemin töreninde konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, bu gelişmeyi "New York için yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirmişti.
