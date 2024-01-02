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New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi - Son Dakika
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New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi

New York'un Roosevelt Adası'nda meydana gelen üç patlama, itfaiye ekiplerini acil durum müdahalesine yönlendirdi. Patlamanın kaynağı ve kanalizasyon kapaklarında meydana gelen patlamanın sebepleri araştırılıyor. Herhangi bir yaralanma rapor edilmedi, soruşturma devam ediyor

New York\'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi
02.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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New York'un Roosevelt Adası'nda binaları sarsan üç patlama meydana geldi. İtfaiyeciler, patlamanın kaynağını ve kanalizasyon kapaklarında meydana gelen patlamanın sebebini araştırıyor.

İtfaiyeciler, Salı sabahı New York City'nin Roosevelt Adası'nda hissedilen "üç patlama ve sarsıntı" sonrasında acil durum müdahale protokolünü başlattı.

New Yok itfaiye ekipleri,patlama ve bina sarsılması ihbarları aldıktan sonra saat 6 civarında Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvay'ın güneyindeki 580 Main Street'e ekipleri yönlendirdi.

Roosevelt Adası sakinleri, bu sabah en az "üç kez bir patlama ve sarsıntı" yaşadıklarını bildirdi, üçüncü titreşimin daha uzaktan hissedildiği söyleniyor. İtfaiyeciler şu anda olay yerinde bulunuyor ve olası patlamanın kaynağını "bulmaya çalışıyor".

Acil müdahale ekipleri, hem Roosevelt Adası'nda, hem Manhattan'da hem de Queens'te "titreşim hissettiklerini" bildirdi ve iddialara göre enerji şirketi Con Edison'dan "birkaç binada enerji kesintilerine çözüm bulmasını" istedi.

Olayda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve soruşturma devam ediyor.

Videolar, ana caddede birçok itfaiye aracının ve polis aracının bulunduğu geniş çaplı bir acil servis varlığını gösteriyor.

New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi
New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi
New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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New York, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta binaların sallanmasına sebep olan üç büyük patlama meydana geldi - Son Dakika
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