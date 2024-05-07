Met Gala'ya yakın bölgede Filistin yanlısı protestocular ile çatışma - Son Dakika
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Dünya

Met Gala'ya yakın bölgede Filistin yanlısı protestocular ile çatışma

New York Polisi ile binin üzerinde Filistin yanlısı protestocu Met Gala'ya yakın bir bölgede çatıştı. Protestocular, polisin sıkı önlemleriyle karşılaşarak Beşinci Cadde'ye yürümeye başladı. Göstericiler, 'özgür Filistin!' sloganları atarak yürüyüşlerini sürdürdü. Olaylar sırasında 100'den fazla kişi tutuklandı ve herhangi bir direniş ya da yaralanma bildirilmedi.

07.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:41
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Met Gala'ya yakın bir bölgede, binin üzerinde Filistin yanlısı protestocu New York Polisi ile çatıştı. Protestocular, Hunter College'dan başlayarak NYPD'nin sıkı önlemleriyle karşılaştılar. Göstericilerin Met Gala'nın yapıldığı Beşinci Cadde'ye girişini önlemek için polis, Madison Caddesi boyunca onlarca kişiyi tutukladı. Ancak, bir süre sonra bazı göstericiler engelleri aşarak Beşinci Cadde'ye yürümeye başladılar.

Protestocular, "özgür Filistin!" sloganları attı ve Filistin bayrağının renklerinde dumanlar ve fişekler yakarak yürüyüşlerini sürdürdüler. Protesto, Columbia Üniversitesi ve NYU'da başlayıp, CUNY Hunter College'da devam etti.

Göstericiler Park Caddesi boyunca trafiği kapatarak yürümeye devam etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı.New York polis departmanı, yeterli güvenlik önlemi aldığını ve olaylara hazırlıklı olduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve NYPD, son haftalarda üniversite kampüslerinde yaşanan olaylarda dış kışkırtıcıların rol oynadığını ifade etti. Gazze'den kaynaklanan bu tür protestolar, şehirdeki diğer büyük etkinlikleri de etkilemişti.

Met Gala gibi büyük isimlerin yer aldığı bir etkinlik, protestolar için doğal bir hedef haline geldi. Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke genelinde yayılan kampüs protestoları, İsrail'in Gazze'ye yönelik harekatına tepki olarak ortaya çıktı. Columbia, öğrenci ve ailelerin tercihleri doğrultusunda küçük çaplı kutlamalara odaklanacaklarını duyurdu.

Bu olaylar, NYPD'nin Columbia Üniversitesi'nde öğrenci işgalini sonlandırmak için müdahale ettiği günlerden kısa bir süre sonra gerçekleşti. CNN'e göre, olaylar sırasında 100'den fazla kişi tutuklandı ve herhangi bir direniş ya da yaralanma bildirilmedi.

New York'ta Filistin yanlısı protestocular, Met Gala etkinliğinin yapıldığı salona yürümek istedi
New York'ta Filistin yanlısı protestocular, Met Gala etkinliğinin yapıldığı salona yürümek istedi
New York'ta Filistin yanlısı protestocular, Met Gala etkinliğinin yapıldığı salona yürümek istedi
New York'ta Filistin yanlısı protestocular, Met Gala etkinliğinin yapıldığı salona yürümek istedi

Filistin, New York, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Met Gala'ya yakın bölgede Filistin yanlısı protestocular ile çatışma - Son Dakika

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