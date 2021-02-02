New York'ta metro seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi

New York'ta yetkililer, tipi nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

New York'ta tipi nedeniyle metro seferleri durduruldu. New York City Transit Authority'nin Geçici Başkanı Sarah Feinberg, yer altı hizmetini durdurmaya yönelik acil bir planın ise olmadığını söyledi.

Eyalet valisi Andrew Cuomo, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu hayatı tehdit eden tehlikeli bir durum" dedi.

ABD'nin New York kenti ve çevresine hizmet veren toplu taşıma işletmecisi Metropolitan Transportation Authority tarafından paylaşılan bilgiye göre, kapanma şehir genelindeki hatları etkiledi. Çoğunluğu Brooklyn, Queens ve Bronx'ta bulunan 472 metro istasyonundan 204'ü askıya alındı.