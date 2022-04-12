Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı. Kenttin Sunset Park'ındaki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
Polislerin ulaştığı bilgilere saldırıyı gerçekleştiren kişi, metro istasyonunda çalışan bir inşaat işçisi gibi kamufle olmak için buna uygun kıyafetler giydi ve bir de gaz maskesi taktı.
Saldırı öncesi metronun içine gaz bombası atan saldırgan, daha sonra ise dışarıya çıkmak için kapıya yönelen vatandaşlara silahla ateş açtı.
Saldırıda birçok kişi kurşunların hedefi oldu, toplamda 13 kişi yaralandı. Metro istasyonundan gelen ilk görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülürken, diğer yolcular ise ne yapacağını bilemez halde yardımcı olmaya çalıştılar.
Son Dakika › Dünya › New York'ta metroda düzenlene kanlı saldırından yeni detaylar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış - Son Dakika