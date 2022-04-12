New York'ta metroda düzenlene kanlı saldırından yeni detaylar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış - Son Dakika
Üye Girişi

New York'ta metroda düzenlene kanlı saldırından yeni detaylar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış

12.04.2022 17:44

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyona gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polislerin ifadesine göre, metro inşaatında çalışan bir kişi gibi giyinen ve gaz maskesi takan saldırgan, olay öncesi metronun içine gaz bombası attı, daha sonra kapıya yönelen yolcularan ateş açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı. Kenttin Sunset Park'ındaki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

KENDİ İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ KAMUFLE ETTİ

Polislerin ulaştığı bilgilere saldırıyı gerçekleştiren kişi, metro istasyonunda çalışan bir inşaat işçisi gibi kamufle olmak için buna uygun kıyafetler giydi ve bir de gaz maskesi taktı.

İÇERİYE GAZ BOMBASI ATIP KAPIYA ATEŞ AÇTI

Saldırı öncesi metronun içine gaz bombası atan saldırgan, daha sonra ise dışarıya çıkmak için kapıya yönelen vatandaşlara silahla ateş açtı.

13 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda birçok kişi kurşunların hedefi oldu, toplamda 13 kişi yaralandı. Metro istasyonundan gelen ilk görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülürken, diğer yolcular ise ne yapacağını bilemez halde yardımcı olmaya çalıştılar.

YORUMLAR
500
New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi

Silahlı saldırı, New York, Metro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta metroda düzenlene kanlı saldırından yeni detaylar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış - Son Dakika


Son Dakika
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta metroda düzenlene kanlı saldırından yeni detaylar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement