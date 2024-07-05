New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 ölü, yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 ölü, yaralı

Geniş Video İzle

New York'ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında, sürücüsünün sarhoş olduğu belirtilen bir kamyon, kutlama alanına daldı. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün durumu kritik. Olay, terör eylemi olarak değerlendirilmezken, kazada alkol kullanımının bir faktör olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

05.07.2024 11:36  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta 4 Temmuz Bağımsızlık günü kutlamaları sırasında sürücüsünün sarhoş olduğu bir kamyon, kutlama alanına daldı. Olayda, üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Yaralanan dokuz kişiden dördünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

SARHOŞ SÜRÜCÜ, KUTLAMA ALANINA DALDI

New York Polis Departmanı Şefi Jeffrey Maddrey'in açıklamasına göre, Perşembe akşamı saat 21.00'den kısa bir süre önce, yüksek hızla ilerleyen bir Ford F-150, kavşaktan geçerek kaldırıma çıktı ve Manhattan'ın Lower East Side bölgesindeki Corlears Hook Park'a daldı.

İki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

New York Şehri İtfaiye Departmanı Yardımcı Şefi Michael Meyers, yaralılar arasında dört kişinin durumunun kritik olduğunu, üç kişinin ciddi yaralandığını ve iki kişinin hafif yaralar aldığını belirtti.

KAZA, TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekibi,dört yaralıyı kamyonun altında buldu. İtfaiyeciler, sağlık ekipleri müdahaleye başlamadan önce yaralıları kamyonun altından kurtardı.

Maddrey ve New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazanın terör eylemi olmadığını belirtti. Yetkililer, kazada alkol kullanımının bir faktör olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 Ölü, 9 Yaralı
New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 Ölü, 9 Yaralı
New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 Ölü, 9 Yaralı
New York\'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 ölü, yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 ölü, yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: düzeltelim lütfen sarhoş olduğu belirtilen kamyon nedemek sürücüsü yokmu 0 0 Yanıtla

10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 ölü, yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement