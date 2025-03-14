New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

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ABD'nin New York şehrinde, Trump yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde işten çıkardığı federal kurum çalışanları ve destekçileri, Federal Plaza önünde protesto düzenledi. Protestocular, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ı hedef alan pankartlar taşıdı.

14.03.2025 23:09  Güncelleme: 23:33
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ABD'nin New York şehrinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde işten çıkardığı çalışanlar ve onlara destek olmak isteyen çok sayıda kişi, Federal Plaza önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisinde, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a yönelik "Musk'ı Kov" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD'de tasarruf tedbirleri çerçevesinde işten çıkarılan federal kurum çalışanları, protesto gösterilerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tasarruf tedbirlerine yönelik tepkiler başkent Washington D.C. başta olmak üzere birçok şehirde devam ederken, New York Federal Plaza önünde de geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi.

"MUSK'I KOV"

Protestocular, "Ülkenin kurumları saldırı altında", "Ayağa kalkıp buna karşı duracağız" şeklinde sloganlar atarken, ellerinde "Musk'ı Kov", "Darbeyi Durdurun" gibi pankartlar taşıdı.

Özellikle ABD'de kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın federal iş gücünü hedef alan politikalarının anayasaya aykırı olduğunu savunan protestocular, hükümetin bu süreçte attığı adımları "kurumsal darbe" olarak nitelendirdi.

FEDERAL YARGIÇTAN İŞTEN ÇIKARMALARI DURDURMA KARARI

Federal bir yargıç dün işten çıkarmalarla ilgili açılan davada federal çalışanların işe geri alınmasına yönelik bir karar verdi. Mahkeme ayrıca ABD Personel Yönetimi Ofisi'nin (OPM), 7 gün içinde Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri, Hazine ve Gazi İşleri Bakanlıklarında işten çıkarılan tüm deneme süresindeki çalışanlara işe iade teklifinde bulunduğunu kanıtlamasını emretti. Bu karar, işten çıkarılan binlerce federal çalışan için önemli bir hukuki kazanım olarak görülüyor.

BEYAZ SARAY MAHKEME KARARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, federal yargıcın yetkisini aştığını ve yürütme organının işleyişine müdahale ettiğini öne sürdü. Leavitt, "Tek bir yargıç, yürütme organının işe alma ve işten çıkarma yetkisini anayasaya aykırı bir şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Başkan, yürütme organının tüm yetkilerini kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir federal bölge mahkemesi yargıcı yürütme yetkilerine sahip olmak istiyorsa, Başkanlık için adaylığını koyabilir" dedi.

Beyaz Saray, tasarruf tedbirlerinin ABD'nin ekonomik istikrarı için zorunlu olduğunu savunurken, federal çalışanların yasal mücadeleleri nedeniyle Musk'ın başında olduğu DOGE programının bazı bölümlerinin gözden geçirilebileceği belirtiliyor.

ON BİLERCE FEDERAL ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

DOGE'un uyguladığı politikalar kapsamında ülke genelinde özellikle eğitim, hazine, dışişleri bakanlıkları gibi önemli federal kurumlarda büyük çaplı işten çıkarmalar yaşanırken, yeni göreve başlayan çalışanlar ile performans değerlendirmesi yüksek olan bazı personellerin de görevden alındığı iddia ediliyor. İşten çıkarmaların büyük bir kısmının, hükümetin küçültülmesi amacıyla yapıldığı belirtilirken, bazı çalışanların ise performans düşüklüğü gerekçesiyle görevlerine son verildiği kaydediliyor. Ancak, işten çıkarılan birçok kişi performanslarının iyi olduğu yönünde geri bildirim aldıklarını ve tasarruf adı altında keyfi işten çıkarmaların yaşandığını savunuyor.

New York\'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

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Son Dakika Dünya New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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