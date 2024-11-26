New York Times: ABD, Ukrayna\'ya nükleer silah verebilir

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın brifinginde Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendirmiş, ABD'nin Ukrayna ordusuna Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönünde çıkan haberleri ilk kez teyit etmişti. ABD medyası, uzun menzilli füze kullanımına verilen onayın ardından Beyaz Saray'da bazı yetkililerin Kiev'e nükleer silah vermeyi tartıştığını iddia etti.

KİEV'E NÜKLEER SİLAH

The New York Times, kaynak belirtmeksizin, yayımladığı haberde, bazı ABD ve Avrupa yetkililerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya nükleer silah vermek konusunu tartıştığını yazdı. Habere göre konu, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama bağlamında gündeme geldi. Tartışmalarda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'dan alınan nükleer silahların geri verilmesinin, "anında ve büyük bir caydırıcı etkisi" olacağı vurgulandı. Ancak böyle bir adımın "karmaşık" olduğu ve "ciddi sonuçlar" doğurabileceği de ifade edildi. Alternatif bir seçenek olarak Ukrayna için "ezici bir darbe vurabilecek" bir konvansiyonel silah cephaneliği oluşturulması gündeme geldi. Ukrayna, SSCB'nin dağılmasından sonra 170 kıtalararası balistik füze ve 2 bin 500'den fazla taktik füze ile dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline gelmişti. Ancak, 1996'da varılan bir anlaşma neticesinde bu nükleer silahlar Rusya'ya taşındı ve Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na katıldı.