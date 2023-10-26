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İtalyan futbolcu Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi - Son Dakika

İtalyan futbolcu Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:55

İtalya Futbol Federasyonu, Sandro Tonali'ye birden fazla spor bahisi oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men etti.

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sezon başında Milan'dan renklerine bağladığı Sandro Tonali, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında suçlu bulundu. İtalyan futbolcu, 10 ay futboldan men edildi.

8 AY REHABİLİTASYON GÖRECEK

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada Tonali'nin 10 ay futbol oynayamayacağını belirtti. İtalyan yıldız, 8 ay da kumar bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon görecek.

Newcastle United'ın yıldızı Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi

SEZONU KAPADI

Sandro Tonali bu kararla birlikte Newcastle United'da sezonu kapadı. 23 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te de İtalya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.

Newcastle United'ın yıldızı Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi

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Son Dakika Dünya İtalyan futbolcu Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan futbolcu Tonali, spor bahisi oynadığı için 10 ay futboldan men edildi - Son Dakika
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