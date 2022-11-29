Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Biri öldü, diğeri komada - Son Dakika
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Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Biri öldü, diğeri komada

29.11.2022 16:26

Nijerya'da ismi Oromidayo olarak açıklanan inşaat mühendisliği öğrencisi, okulda sınavı ertelendikten sonra kız arkadaşı Alamide ile birlikte kaldığı öğrenci evine gitti. Oromidayo, kız arkadaşı ile beraber cinsel gücü artıran hap aldıktan sonra 11 kez aralıksız bir şekilde ilişkiye girdikten sonra hayatını kaybetti.

Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mühendislik okuyan bir öğrenci cinsel gücü artırıcı ilacı aldıktan sonra öldü, kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.

ODADA CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Genç adam uzun süre çıkmayınca arkadaşları odaya girdi.Oromidayo'nun cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları kızı ise baygın bir şekilde yatarken buldu.

KOMAYA GİRDİ

Eve çağırdıkları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Alamide yoğun bakıma alındı. Durumu ciddi olan Alamide'nin durumunun ciddi olduğu ve kurtulma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Polis, iki öğrencinin de cinsel gücü artıran hap içtiğini ve 11 kez aralıksız cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Öğrencinin ölümü aileleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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Nijerya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Biri öldü, diğeri komada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Biri öldü, diğeri komada - Son Dakika
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