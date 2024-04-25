Nijerya'da Şiddetli Yağmurlar Sonucu 118 Mahkum Firar Etti

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Nijerya'nın başkenti yakınlarındaki Suleja'da bulunan cezaevine zarar veren şiddetli yağmurlar sonucu En az 118 mahkum, firar etti. Cezaevi yetkilisi Adamu Duza, orta güvenlikli cezaevinin çevre duvarları ve çevredeki binalar da dahil olmak üzere bazı bölümlerinin hasar gördüğünü açıkladı.

Güvenlik görevlileri, kaçan mahkumları yakalamak için diğer güvenlik kurumlarının da yardımıyla şu ana kadar 10 kişiyi tekrar yakaladı. Duza, "Diğerlerini yakalamak için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi ve yetkililerin durumu kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Halktan, firari mahkumları gözetlemeleri ve şüpheli hareketleri en yakın güvenlik kurumuna bildirmeleri istendi. Duza, kaçan mahkumların kimlikleri veya bağlantıları hakkında ayrıntı vermedi ancak geçmişte Boko Haram İslamcı isyancı grubunun üyelerinin Suleja cezaevinde tutulduğu biliniyor.

Nijerya'da cezaevi kaçışları, kalabalık, yetersiz finansman ve gevşek güvenlik önlemleri nedeniyle büyük bir güvenlik endişesi haline geldi. Son yıllarda binlerce mahkum, zayıf altyapı ve militan saldırıları nedeniyle kaçtı. Özellikle 2022 Temmuz'unda başkent Abuja'daki yüksek güvenlikli bir cezaevine yapılan İslam Devleti saldırısında yaklaşık 440 mahkum serbest bırakıldı.