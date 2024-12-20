Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak - Son Dakika
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Dünya

Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak

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Nijerya Ordusu, Kuzey-Batı'daki operasyonları artırmak için Türkiye'den 43 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planladığını duyurdu. Başkent Abuja'daki törende konuşan Tuğgeneral U.G. Ogeleka, 35 subay ve 11 askerden oluşan bir grubun Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı ve bakımı konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

20.12.2024 13:15  Güncelleme: 13:36
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Türk havacılık tarihinin gururu Bayraktar TB2, uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Nijerya Ordusu, başkent Abuja'da düzenlenen törende, Kuzey-Batı'daki operasyonları güçlendirmek için 43 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alma planını duyurdu.

" Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)" ve "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" unvanlarına sahip Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza atarken Nijerya hükümeti, Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine altı adet Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alınmasına karar verdi.

BAŞKENT ABUJA'DAKİ TÖRENDE DUYURDU

The Whistler gazetesinin paylaştığı habere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen bir törende konuşan Tuğgeneral U.G. Ogeleka, Kuzey-Batı bölgesindeki operasyonel kabiliyeti artırmak amacıyla 43 adet Bayraktar TB2 SİHA alımının planlandığını açıkladı.

Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak

"ASKERLERİMİZ TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM ALDI"

Tuğgeneral U.G. Ogeleka, yaptığı açıklamada Nijerya Ordusu'ndaki 35 subay ve 11 askerden oluşan bir grubun Türkiye'de Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanımı ve bakımı konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

Eğitimi tamamlayan 46 profesyonel arasında 7 görev operatörü, 23 mühendis ve teknisyen, 14 çok pilotlu uçak pilotu yer alıyor. Tuğgeneral ayrıca, "Project Guardian" olarak adlandırılan bu girişimin, bölgedeki isyan ve diğer güvenlik sorunlarına karşı askeri operasyonların etkinliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Nijerya, Türkiye\'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak

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Son Dakika Dünya Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mert Tekin:
    maşaAllah Allah devletimizin gücünü arttırsın 72 7 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    yıllarca yok abd yok Avrupa geri kalmış ülkelere silah satıyor sonra oraları karıştırıyor.....falan filan hikayeler. eeeee şimdi biz de aynisini yapınca gurur duymaya başladik 15 59 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    zengin olduk :)) 12 20 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Abd bize f35 leri istihbarat ve güvenlik açığı veririz diye parasını ödediğimiz halde satmıyor, bizde de şener şenin vapurda jilet satması gibi, al abi al en iyi iha bizde, gel vatandaş gel. bir alana bir bedava neredeyse. 6 18 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Erken seçim falanmi var 4 13 Yanıtla
  • Zafer El:
    ne yapacaklarmış yemeye ekmek bulamiyolar birbirlerini katletmekten sayıyı biraz abartmışlar bizde bir iki tane zaten yalan depo yapacaklar demekki orayı vay RTE ciler vayyy 6 10 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Montaj değil de, gerçekten ağır sanayi ise helal olsun, 2 11 Yanıtla
  • Aslan :
    işte böyle böyle büyürsün zenginleşirsin dicem ama bizde yiyen çok maalesef... 10 2 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    SON HABER YAYINCISI. ÇOK DİKKATİME GELİYOR HÜKÜMET KARŞITLARI ERDOĞAN KARŞITLARI VE NERDE TÜRKİYE HAKKINDA OLUMSUZ YORUMLARA YER VERİYORSUN. İŞİNİ YA ADAM GİBİ YAP YADA BU TÜM YORUM ALANLARINI KAPAT. KİMSİNİZ SİZ. AMACINIZ NEDİR. 5 5 Yanıtla
  • agrasif laz:
    VATAN HAİNLERİ OTMEYE BASLAR SİMDİ 2 5 Yanıtla
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