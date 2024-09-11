5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye\'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç\'ten geri adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile telefonda görüştü. Zirvenin detaylarını aktaran Bakan Yardımcısı Keçeli, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

11.09.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

NORVEÇ'TEN 5 YIL SONRA GERİ ADIM

Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını belirtti.

"BU TİP KISITLAMALAR MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN DEĞİL"

Sözcü Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi" dedi.

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

Hakan Fidan, Türkiye, Güncel, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Berzan demirtas: Savunmayı sıfırdan yüzde seksenlere çıkaran babyiğitlere selam olsun. Savunma varsa herşey var yoksa hiçbirşeyin yoktur 196 15 Yanıtla
  • sedat ümit sarı: gerek kalmadı Norveç. 150 6 Yanıtla
  • soner: Kötü komşu insanı mal sahibi yapar mış 141 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Teşekkürler Norveç. sayenizde kendi milli savunma sanayimiz büyüdü 106 3 Yanıtla
  • Murat Sonuk: Savunma için Norveç e, ihtiyaç duymaya gerek var mı? 92 6 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak: Norveç ne yapıyoda kısıtlama almış . balıkçı değilmi onlar 66 9 Yanıtla
  • mahmut yavuz: Ambargo koyma sırası bize gelecek… 63 3 Yanıtla
  • Kenan Gunduz: Anca geldi akıllarına 5 yıl sonra 45 3 Yanıtla
  • Okan: Norveç iyi demek savunmada ama Türkiyemiz forvette güçlü 37 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: bunların ekonomik proğramları var, ona göre hareket ediyorlar bizi düşündüklerinden değil yani 28 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement