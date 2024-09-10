Norveç\'te 1\'i bebek olmak üzere dört kişiye saldıran kartal öldürüldü

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Norveç'in orta ve güney bölgelerinde son bir hafta içinde dört kişiye saldıran bir kaya kartalı, yetkililer tarafından öldürüldü. Olağandışı saldırgan davranışlar sergileyen kartalın son kurbanı 20 aylık bir bebek oldu.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin bildirdiğine göre, Cumartesi günü gerçekleşen son saldırıda kartal, bir çiftliğin bahçesinde oynayan 20 aylık bir bebeğe saldırdı. Bebeğin annesi ve bir komşu, kartalı uzaklaştırmak için mücadele etti. Olay yerine gelen Av Koruma Müdürü, tehlike arz eden kartalı ötanazi ile sonlandırdı.

Saldırıya uğrayan bebeğin yüzünde dikiş gerektiren yaralar oluştu. Bebeğin babası, "Kartalın nereden geldiğini anlamadık. Çocuğumuzu korumak için uzun süre mücadele ettik," dedi.

Uzmanlar, kartalın olağandışı davranışının bir davranış bozukluğundan kaynaklanabileceğini belirtiyor. BirdLife Norge'dan kartal uzmanı Alv Ottar Folkestad, "Bu tür saldırılar kaya kartalları için son derece nadir," açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta içinde üç yetişkin de kartal saldırısına uğradı. Kurye Francis Ari Sture, yürüyüş sırasında uğradığı saldırıyı, "Sırt çantam olmasaydı, durum çok daha kötü olabilirdi," sözleriyle anlattı. Bir diğer kurban Mariann Myrvang ise, "Kartal omzuma konduğunda ayakta duramadım," dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağını bildirdi.