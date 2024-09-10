Norveç'te 1'i bebek olmak üzere dört kişiye saldıran kartal öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Norveç'te 1'i bebek olmak üzere dört kişiye saldıran kartal öldürüldü

Norveç\'te 1\'i bebek olmak üzere dört kişiye saldıran kartal öldürüldü

Norveç'in orta ve güney bölgelerinde son bir hafta içinde dört kişiye saldıran bir kaya kartalı, en son 20 aylık bir bebeği saldırdıktan sonra yetkililer tarafından öldürüldü. Saldırgan kartalın son saldırısında bebeğin yüzünde dikiş gerektiren yaralar oluştu. Uzmanlar, kartalın bu olağandışı davranışının bir davranış bozukluğundan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10.09.2024 11:43
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Norveç'in orta ve güney bölgelerinde son bir hafta içinde dört kişiye saldıran bir kaya kartalı, yetkililer tarafından öldürüldü. Olağandışı saldırgan davranışlar sergileyen kartalın son kurbanı 20 aylık bir bebek oldu.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin bildirdiğine göre, Cumartesi günü gerçekleşen son saldırıda kartal, bir çiftliğin bahçesinde oynayan 20 aylık bir bebeğe saldırdı. Bebeğin annesi ve bir komşu, kartalı uzaklaştırmak için mücadele etti. Olay yerine gelen Av Koruma Müdürü, tehlike arz eden kartalı ötanazi ile sonlandırdı.

Saldırıya uğrayan bebeğin yüzünde dikiş gerektiren yaralar oluştu. Bebeğin babası, "Kartalın nereden geldiğini anlamadık. Çocuğumuzu korumak için uzun süre mücadele ettik," dedi.

Uzmanlar, kartalın olağandışı davranışının bir davranış bozukluğundan kaynaklanabileceğini belirtiyor. BirdLife Norge'dan kartal uzmanı Alv Ottar Folkestad, "Bu tür saldırılar kaya kartalları için son derece nadir," açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta içinde üç yetişkin de kartal saldırısına uğradı. Kurye Francis Ari Sture, yürüyüş sırasında uğradığı saldırıyı, "Sırt çantam olmasaydı, durum çok daha kötü olabilirdi," sözleriyle anlattı. Bir diğer kurban Mariann Myrvang ise, "Kartal omzuma konduğunda ayakta duramadım," dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağını bildirdi.

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Son Dakika Dünya Norveç'te 1'i bebek olmak üzere dört kişiye saldıran kartal öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İsmet Korkmaz: Türkiye de olsaydı kendini hayvan sever zanneden cinsler ,ayaklanmıştı..hayvanı öldürdüler diye eylem yaparlardı . 69 9 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: önce bir psikoloğa götürseydiniz madem sebep davranış bozukluğu 19 7 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş: Hadi hayvan severler gidin kurtarın 20 5 Yanıtla
  • Gencer Guney: herkes fıtratı gibi yaşar o yemek derdinde, insanlar da akıllı olmak zorunda tedbir almış ve etkisiz hale getirilmiş o kadar 9 1 Yanıtla
  • utku ergün: Siz hayvan sevmiyorsunuz yani, Allah’ın yarattıklarına ne bu düşmanlık, gerektiği gibi hareket etmişler, bunu hayvan düşmanlığına götürenlerin aklından şüphe ederim 7 2 Yanıtla
  • Ali Kublay: İleri medeniyet norvecte hiç hayvansever kalmamis 1 0 Yanıtla

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