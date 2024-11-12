Norveç'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu - Son Dakika
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Dünya

Norveç'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Norveç\'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve Norveç'te satıldığı iddia edilen evin değeri gündem oldu. Türk lirası karşılığı 1.2 milyon TL olan evle ilgili kullanıcılardan yorum yağdı.

12.11.2024 11:39
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Norveç'te 33 bin 500 euroya (yaklaşık 1.2 milyon TL) satılığa çıkarıldığı iddia edilen ev sosyal medyanın gündemine oturdu. Evin konumu ve değeri nedeniyle çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.

Norveç'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Üç katlı müstakil göl manzaralı evin değeriyle ilgili bazı kullanıcılar satış fiyatına inanmazken, bazı kullanıcılar da eve övgüler düzdü.

Ekonomi, Norveç, Finans, Yaşam, Dünya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sedat Keskin:
    adam size dedi ekonomiyi ucurcam diye hepiniz milmoner oldunuz daha ne istiyorsunuz 53 6 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bim e prefabrik ev gelmiş 600 bin lira 40 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Bizde herşey şişme fiyat.. umarım herşey değerine döner.. devletin konut arzını arttırması lazım.. 28 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    haber mi bu....öğrenciler bir araya gelip bu siteyi kurmuş galiba 6 19 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    Türkiye de 5-6 şiddetinde depreme dayanmayan 30 senelik daireler 3-4 milyon TL. bu hale getirenler utansa ama utanacak yüz görmüyorum 19 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bizdeki fiyatlar açgözlü fiyatları,şerefsiz fiyatları,adı fiyatları 15 2 Yanıtla
  • Semih Köse:
    Türkiye en kötü afrika ülkelerinden bile beter cehaletin dünyadaki başkenti. 16 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    demek ki Türkiye den 2 emlakçı göndermek gerekiyor oraya 12 0 Yanıtla
  • Hüseyin SARIAHMET:
    Bir ülkedeki fiyatları insanların alım gücü ve daha çok arz ve talep belirliyor.O evi Türkiye’de ilana versinler en az 1 milyon avro ?? 8 0 Yanıtla
  • Ali Güven:
    bu ülkede en büyük sorun her şeye hattında fazla para veriyorsun. 4 0 Yanıtla
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