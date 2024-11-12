Norveç\'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Dünya

Norveç'te 33 bin 500 euroya (yaklaşık 1.2 milyon TL) satılığa çıkarıldığı iddia edilen ev sosyal medyanın gündemine oturdu. Evin konumu ve değeri nedeniyle çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.

Üç katlı müstakil göl manzaralı evin değeriyle ilgili bazı kullanıcılar satış fiyatına inanmazken, bazı kullanıcılar da eve övgüler düzdü.