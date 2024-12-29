Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı - Son Dakika
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Dünya

Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

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Kazakistan ve Güney Kore'de meydana gelen uçak kazaları sonrasında bir kaza da Hollanda'da gerçekleşti. Norveç'in başkenti Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çimenlik alana kaydı.

29.12.2024 16:42
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Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

YÜKSEK BİR SES DUYULDU

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

ÇİMENLİK ALANA KAYDI

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

HİDROLİK SİSTEMDE ARIZA

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Norveç\'ten Hollanda\'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

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Son Dakika Dünya Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İnan Şimşek:
    Benim düşüncem insanları uçaktan korkutup başka bir duruma yönlendirecekler bilinçli bir şeyler oluyor 33 6 Yanıtla
  • res:
    Yeni saldırı yöntemleri bunlar mı yoksa 20 2 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Türk pilotlarına güvenim sonsuz 21 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Kimseye bir şey olmasın ama! İşin garip tarafı düşen yada çok ölümlü uçak iniş kazaları orta Doğu-Güney Asya-Afrika-orta Asya ülkelerinde yaşanırken, kimsenin burnu bile kanamadığı uçak kazaları Avrupa ülkelerinde oluyor…. 13 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu tür kazalar dahada fazlaşacak ki fikrim yapay zeka yeni başlıyo 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    olay bu arkadaşlar olası savaşta hava yolunu kapatmak zaten karayı kapatmak kolay :) 10 1 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    köşedeki iniş takimi burada iniş takimi.... 1 0 Yanıtla
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