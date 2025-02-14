Norveç veliaht Prensesi\'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlunun, bir TV sunucusuna şatonun bodrumunda düzenlenen partidecinsel saldırıda bulunduğu ve polisin olayla ilgili görüntülere sahip olduğu iddia edildi.

Prenses Mette-Marit'in 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby hakkındaki yeni iddialar, kraliyet ailesini sarsan skandallar zincirine bir yenisini ekledi.

Şarkıcı ve model olarak da tanınan 39 yaşındaki Linni Meister, iddia edilen olayı hatırlamıyor ve ancak polis kendisine bildirdiğinde istismara uğradığını öğrendi.

Sunucu, 2018 yılında henüz 21 yaşında olan Marius'un da bulunduğu Skaugum Şatosu'nun bodrumundaki "arkadaşlar arası şık bir parti"ye katılmıştı.

Marius'un "Skaugum festivalleri" olarak adlandırdığı çılgın partilere Hells Angels çetesi üyeleri dahil suç geçmişi olan arkadaşlarını davet ettiği biliniyor.

Partinin "tamamen kontrolden çıktığı" ve üvey babası Veliaht Prens Haakon ve iki kardeşi üst katta uyurken, bodrumda devam ettiği belirtiliyor.

İddiaya göre saldırı bu sırada gerçekleşti - ancak Linni bilinçsiz olduğu için olayı hatırlamıyor.

Marius hakkındaki iddialar, polisin dizüstü bilgisayarında bodrumdaki bir olayla ilgili üç video ve 10'dan fazla fotoğraf bulmasıyla ortaya çıktı.

Linni, Oslo Polis Merkezi'ne çağrıldı ve kendisine bu materyaller gösterildi.

Norveç dergisi Se og Hør'e göre polis, iddiaları aktif olarak soruşturuyor.