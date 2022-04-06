Obama, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın forsunu fena bozdu! Olanları gören Biden, uzaktan bakakaldı - Son Dakika
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Obama, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın forsunu fena bozdu! Olanları gören Biden, uzaktan bakakaldı

06.04.2022 00:00

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu. Obama'nın konuşmasında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğdu. Ayrıca programda herkes Obama'nın etrafına toplanınca Biden ne yapacağını şaşırarak etrafına bakınması dikkatlerden kaçmadı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

OBAMA'NIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü. Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi. Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.

BİDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Ayrıca uzun süre sonra Beyaz Saray'a giden Obama, büyük ilgi görürken Biden'ın uzaktan ellerini açıp önce Obama'ya baktı. Daha sonra ise etrafına bakan Biden'ın ne yapacağını şaşırması dikkatlerden kaçmadı.

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