Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor - Son Dakika
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Dünya

Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

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Japonya'da bir kavşakta yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları 2. günde devam ediyor. Çukura kanalizasyon aktığı gerekçesiyle kentin 1.2 milyon nüfusuna "Sifona az basın, çamaşır yıkamayın, duşu erteleyin. Kanalizasyona az su gitsin..." uyarısı yapılırken telsizle iletişim sağlanan sürücünün son birkaç saattir ses vermediği öğrenildi.

30.01.2025 10:46
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında yolda oluşan dev bir obruğa düşen kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor.

8 METRELİK KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, seyir halindeki 8 metre uzunluğunda bir kamyonet, Saitama eyaletinin Yaşio ilçesinde bir kavşakta yolun çökmesi nedeniyle oluşan derin çukura düştü. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre genişliğe ve 6 metre derinliğindeki çukura inen kurtarma ekibi, yeni çökmeler yaşanması nedeniyle kamyonetin kapısını açma girişiminde başarısız oldu.

Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

KANALİZASYON SULARI ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Kurtarma çalışmaları sırasında 2 itfaiye personeli yaralandı. Sürücü ve itfaiyecilerin toprak altında kalma riski bulunması nedeniyle kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Çukurda biriken kanalizasyon suyunun çalışmaları engellediği ve şoför koltuğunun yer aldığı bölümün kum yığının altında kaldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen inşaat vinçleriyle, bu sabaha karşı kamyonetin kargo kasası çukurdan çıkarılabildi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 36 saattir devam ederken, 70'li yaşlardaki sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.

Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

BÖLGE SAKİNLERİNE TAHLİYE UYARISI

Öte yandan bugün aynı bölgede yol çökmesi sonucu daha büyük bir çukur oluştu. Kavşak çevresindeki restoran tabelaları devrildi ve elektrik direkleri çukura düştü. Yol çöküntüsünün, eyalet kara yolunun 10 metre altından geçen bir kanalizasyon borusunun patlamasından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Yer altında bulunan doğalgaz boruları nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı verildi.

Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

"ÇAMAŞIR YIKAMAYIN"

İlçenin çevresindeki 12 kentte yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiye yönelik "Sifona az basın, çamaşır yıkamayın, duşu erteleyin. Kanalizasyona az su gitsin..." çağrısı yapıldı. Saitama Valisi Motohiro Ono, gazetecilere açıklamasında, çöküntünün genişleme olasılığını göz ardı edemeyeceklerini kaydetti.

Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

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Son Dakika Dünya Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ercan Bey:
    Çok yavaş değil mi? 2 gün olmuş düşen kamyondaki sadece 1 kişi çıkarılamamış. 7 0 Yanıtla
  • selman çakır:
    ölsün diye bekliyorlar galiba 3 0 Yanıtla
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