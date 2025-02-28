Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika
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Dünya

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu

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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının dünya basınında geniş yankı bulduğu belirtildi. Yaklaşık 40 yıldır süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilen çağrı, Türkiye'deki barış süreci açısından kritik bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

28.02.2025 10:33
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İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısı, dünya basınında geniş yankı buldu. Öcalan'ın çağrısı, yaklaşık 40 yıldır süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BBC, "Tutuklu PKK lideri silahları bırakma çağrısı yaptı" başlığıyla verdiği haberde, bu çağrının Türkiye'deki barış süreci açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı. CNN ise "Abdullah Öcalan, PKK'ya silahları bırakma çağrısında bulundu.

Reuters ve Daily Mail gibi basın kuruluşları da konuyu "Öcalan'ınbarış çağrısı Türkiye'de umut ve şüphe uyandırdı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu. Uluslararası basın, çağrının Türkiye'deki farklı kesimler tarafından temkinli bir iyimserlikle karşılandığını belirtti.

Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu

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Son Dakika Dünya Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • k K:
    Madem isteginizle teröristin bir cagrisiyla pkk silah birakacagi ile ilgili elinizde gûc vardi neden o zaman 20 sene önce bu cagriyi NEDEN yaptirmadiniz1000 lerce askerin 10 binLerce vatandasin pkk tarafinda öldürmesine neden oldunuz AKP VE MHP. 23 10 Yanıtla
  • 220198:
    k k cvp vereyim kardesim birincisi apo 20 sene once boyle bir cagri yapmazdi yapsa bile pkk dinlemezdi son 10 senedir savunma sanayi zirveye ciktigi icin ulkede pkk kalmadi ondan oncesinde pkk doguda kimlik kontrolu yapiyordu vahim bir durumdu cok sukur bitti suanki suriye irak turkiye ile birlikte calismaya basladi yani silah birakmasalar bile yok olucaklar arti isralin vadedilmis topraklar sapkinliginda basarili olursa doguda guneydoguda kurtleri yasatmazlar o yuzden ulkede bir ic cephe kurulmamasini apoda hdp de anladi 14 7 Yanıtla
  • k K:
    220198 iddianiz geecekleri gizlemek amaclidir, soyleki:2013 tarihinde Akp nin istegiyle pkk 2 sene silah birakmisti zaten, o zamanki hdp baskani demirtas Recep amcaya seni baskan yapmiyacagiz dedi diye basis surecni bozdu. bu gerçekler barista savasta Recep amcanin elinde oldugunu kanitlar 3 3 Yanıtla
  • k K:
    220198 pkk hayatinin en güclü durumundadir simdi 1000 bine yakin bir ucaklari olmayan amarikanin 1000 lerce tır silahla donatmis tam askeri egitimli teröristi var suriyede. pkk zaten bitmek uzeredir demeniz dogru degildir. 0 3 Yanıtla
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