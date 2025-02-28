Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu

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Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısı, dünya basınında geniş yankı buldu. Öcalan'ın çağrısı, yaklaşık 40 yıldır süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BBC, "Tutuklu PKK lideri silahları bırakma çağrısı yaptı" başlığıyla verdiği haberde, bu çağrının Türkiye'deki barış süreci açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı. CNN ise "Abdullah Öcalan, PKK'ya silahları bırakma çağrısında bulundu.

Reuters ve Daily Mail gibi basın kuruluşları da konuyu "Öcalan'ınbarış çağrısı Türkiye'de umut ve şüphe uyandırdı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu. Uluslararası basın, çağrının Türkiye'deki farklı kesimler tarafından temkinli bir iyimserlikle karşılandığını belirtti.